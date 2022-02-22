桌球／做好萬全防疫準備 鄭怡靜飛往阿曼迎接新賽季

放下去年的榮耀和光環，台灣桌球一姐鄭怡靜本季要「歸零」重新出發，新賽季首站將於2月27日在阿曼登場，不過病毒的可怕，還有防疫的準備她可不敢忘。

去年東京奧運鄭怡靜和「國民金孫」林昀儒聯手，拿下隊史首面混雙銅牌，在階段性任務結束後，她重新省思，也給了自己全新目標，「我希望這一年，提升單打的水平，並在亞運多拿些成績。」

鄭怡靜指出，為了備戰奧運，她把心思與重心都放在混雙上，現在她將回歸原點，在單打上尋求突破，並正視自己內心軟弱的那一面，用直球對決自己的弱點。

鄭怡靜透露，以前單打若沒打好她會生氣、發脾氣，現在她很容易饒了自己，她解釋，不是說她該生氣，「而是我要更在乎一點。」

近來不少台灣運動員出國都傳出感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）噩耗，包括空手道、女足國家隊都是大規模感染，鄭怡靜承認，看到這些消息當然也會害怕，但她說：「我能控制的，就是更小心，在防疫上做得更仔細。」

鄭怡靜將於2月24日搭機前往阿曼，接下來則轉往新加坡與林昀儒會合參賽，接著再飛往卡達，預計在國外超過2個月後才會回台，「我們會盡量小心，隨身都會攜帶酒精，餐具都會消毒再使用，如果可以會自己在房間煮東西吃，減少和人群接觸機會。」