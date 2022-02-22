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羽球／睽違8年再打德國賽 戴資穎要阻止山口茜完成四連霸

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎今年首站將是3月8日開打的超級300系列德國公開賽。 法新社
戴資穎今年首站將是3月8日開打的超級300系列德國公開賽。 法新社

世界球后戴資穎穩坐球后第204週，持續堆高「小戴障礙」，而她今年首站將是3月8日開打的超級300系列德國公開賽，小戴將全力阻止山口茜挑戰四連霸，並尋求該站首冠。

戴資穎曾3度參加德國公開賽，不過卻從未奪冠，首次參賽是在2012年，當時在首輪不敵日本好手後藤愛，隔年雖闖進8強，仍敗給地主好手申珂（Juliane Schenk）無緣晉級，2014年又是一次一輪遊，首輪慘遭泰國女將布沙南（Busanan Ongbamrungphan）淘汰，這次將是她睽違8年後再度參加。

戴資穎從德國公開賽展開今年首戰，首輪以頭號種子身分對上世界排名第35的美國華裔好手王苑力，兩人曾經交手過2次，都是戴資穎拿下勝利，若能繼續過關斬將，小戴未來有機會遇上辛度、瑪琳和陳雨菲，而新科世界冠軍山口茜將在該站尋求4連霸。

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