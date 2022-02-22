羽球／睽違8年再打德國賽 戴資穎要阻止山口茜完成四連霸

大坂直美近況不佳，先是相繼退出法網和溫網，在東奧、美網和澳網也都爆冷出局，昨日她在IG發長文，嘆自己在東奧留下不少遺憾。 大坂直美在東京奧運開幕式上擔任最後一棒火炬手，風光點燃聖火並為奧運拉開序幕，

2022-02-21 15:05