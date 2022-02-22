杜拜網賽／本季首勝到手 約克維奇滿血回歸

「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic)因不肯施打疫苗錯過澳網，至今才迎來今年首戰，稍早他在杜拜錦標賽首輪僅花1小時14分鐘，以兩個6比3擊敗義大利選手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），順利前進16強。

約克維奇因為拒絕接種疫苗，上個月慘遭澳洲政府遣返，無緣挑戰澳網衛冕及第10冠，他先前提到自己寧可不參加許多重要賽事，就算會影響他大滿貫的參賽和冠軍數量，也不願妥協打疫苗，這代表目前他幾乎只能參加不需要疫苗証明的杜拜和中國賽事。

約克維奇今天正式重返球場，力求他在杜拜男網賽的第6座冠軍，這將是他去年12月在西班牙馬德里打完台維斯盃總決賽（Davis Cup Finals）後的首戰。約克維奇承認在澳洲發生的事讓他感到相當挫折，但他已經準備好滿血回歸。

「過去兩週半、3週的時間，我都在打網球，且很享受其中。我喜歡比賽、喜歡打球，所以對我來說，拿起球拍並上場練球，對我來說毫無困難，知道自己要來杜拜，我做了些準備，也有個目標。因此，我如今身在這裡，我敢說我已竭盡所能做足準備，我也十分期待能重新回到比賽。」

喬帥位居世界第一的寶座已長達361週，但若俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）本週贏得墨西哥公開賽冠軍，他將超越約克維奇變成新世界球王，對此喬帥樂觀回應，「這一天遲早都會來，如果是這個星期發生的話，我會第一個恭喜他。」