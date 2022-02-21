網球／不在意球王讓人 約克維奇杜拜復出

因沒接種疫苗無法參加澳網的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），本周將在杜拜公開賽開啟2022年球季，台灣時間明天凌晨出賽的他提到，俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）若在月底取代他登上世界第一時，自己會抱持正向態度。

「他值得世界第一，最終也會發生。如果這周他就成球王，我會第一個去祝福他。」小約說。

ATP每周一公布新的世界排名，今天是小約第361周「在位」；若是梅德維夫本周在墨西哥阿卡普科公開賽奪冠，他就會在2月28日成為新科世界球王。

小約提到，就自己角度來說，他只想專注自己在杜拜的表現，「我腦子唯一想的事情是贏下這裡的每場比賽。」小約2007年首度在杜拜公開賽亮相，除5度奪冠，只要參賽至少8強起跳，生涯累積41勝6敗。

今年賽事前8種子世界排名都在前20，包括「英國希望」墨瑞（Andy Murray）和前美網冠軍、克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic）也在名單中，小約形容宛如像打大滿貫賽或是千分級的名人賽，「我很興奮，我從去年12月在西班牙打台維斯盃後就再沒出賽，迫不及待迎接賽程。」

小約首戰將遭遇年僅19歲的義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti），兩人唯一交手紀錄是去年法網第四輪，穆塞蒂在兩盤領先下遭小約扳平盤數，最終在決勝盤退賽。