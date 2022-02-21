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網球／終於一吐心聲！大坂直美自嘆對東奧早早出局有遺憾

聯合新聞網 / 綜合報導
大阪直美在IG發長文，嘆自己在東奧留下不少遺憾。美聯社
大阪直美在IG發長文，嘆自己在東奧留下不少遺憾。美聯社

大坂直美近況不佳，先是相繼退出法網和溫網，在東奧、美網和澳網也都爆冷出局，昨日她在IG發長文，嘆自己在東奧留下不少遺憾。

大坂直美在東京奧運開幕式上擔任最後一棒火炬手，風光點燃聖火並為奧運拉開序幕，然而身為地主的她，卻在第三輪爆冷出局，讓各界相當震驚，如今大坂直美在IG上發文，回顧自己的東奧的狀態。

「前幾天我回想起奧運，我不知道是不是因為現在正在舉辦冬奧，但有些事情讓我想起了在奧運的時光，我發現我感到很遺憾，因為我竟然沒有好好享受在比賽的過程中，不敢相信我參加了東京奧運，卻未能從中獲得巨大的快樂。」

由於大坂直美在過去幾個大滿貫賽事都沒有留下好的成績，目前排名已下滑至82名，大坂直美下一次出戰，預計將會是在3月7日開打的印第安泉女網賽。

東京奧運 大阪 聖火

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