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網球／杜拜喜迎今年首戰 約克維奇指自己受歡迎也期待比賽

中央社 / 杜拜20日綜合外電報導
錯過澳網的球王約克維奇，將在杜拜網賽展開他的新球季。 美聯社
錯過澳網的球王約克維奇，將在杜拜網賽展開他的新球季。 美聯社

先前因為沒打疫苗遭澳洲取消簽證而無緣澳網的約克維奇今天表示，他在休息室獲得其他球員的「熱烈」歡迎，他也很「期待」明天在杜拜網賽展開他的新球季。

由於沒有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）的澳洲簽證遭取消，並被驅逐出境，這讓他錯過上個月的澳洲網球公開賽。

本週，約克維奇將重返球場角逐杜拜網賽，這將是他去年12月在西班牙馬德里打完台維斯盃總決賽（Davis Cup Finals）後的第1場比賽。

約克維奇在杜拜網賽的首戰，將對上持外卡參賽的義大利選手穆薩提（Lorenzo Musetti）。在這場比賽開打前，約克維奇今晚告訴記者，有關他重返球場的心情，及其他球員對他的回歸是否有負面反應。

34歲的塞爾維亞好手約克維奇說：「我還沒遇到太多球員，但目前為止，我在這裡遇到的選手，對此事的反應都很正面，且表達歡迎之意。當然，我很樂見這樣的情況，我不能說在澳洲時就是這樣，那有點奇怪。但在這裡，目前為止，一切都很好。」

約克維奇結束澳洲之行10天後開始練球，他坦承需要一點時間，讓幾週來激動的情緒恢復過來。在離開澳洲前，約克維奇曾遭澳洲邊境部隊（Australian Border Force）拘留，他的簽證兩度被取消，最終被澳洲驅逐出境。

生涯至今共獲20座大滿貫賽單打冠軍的約克維奇稱，在澳洲發生的事讓他感到「難過」且「失望」，但他很快就充滿衝勁，準備好要重返球場。

本週將尋求他在杜拜網賽第6座冠軍的約克維奇說：「過去兩週半、3週的時間，我都在打網球，且很享受其中。我喜歡比賽、喜歡打球，所以對我來說，拿起球拍並上場練球，對我來說毫無困難。」

「知道自己要來杜拜，我做了些準備，也有個目標。因此，我如今身在這裡，我敢說我已竭盡所能做足準備，我也十分期待能重新回到比賽。」

先前接受英國廣播公司（BBC）訪問時，約克維奇表示，如果比賽強制規定要打疫苗，即便是大滿貫賽的比賽，他也願意放棄。

Novak Djokovic

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