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高球／PGA捷恩斯邀請賽 潘政琮拉尾盤奪第9

中央社 / 台北21日電
潘政琮在PGA捷恩斯邀請賽最終輪拉尾盤，揮出67桿，最終以第9名作收，本季第2度闖進前10。 法新社
潘政琮在PGA捷恩斯邀請賽最終輪拉尾盤，揮出67桿，最終以第9名作收，本季第2度闖進前10。 法新社

台灣旅美高球好手潘政琮今天美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽最終輪拉尾盤，揮出67桿，4輪總桿數以低於標準11桿的273桿，拿下第9，本季第2度闖進前10。

總獎金1200萬美元（約新台幣3億2928萬元）的捷恩斯邀請賽，今天在美國加州里維拉鄉村俱樂部球場（Riviera Country Club）展開最後回合競桿。

潘政琮這次參加捷恩斯邀請賽從首輪衝上第6，第2、3輪排名下滑，前3輪結束暫並列第18。

潘政琮今天最終輪賽事繼續從第1洞出發，前9洞打下3鳥、2柏忌，轉場後手感加溫，在第10至13洞一口氣抓下3鳥，以67桿繳卡，4輪累計273桿，以第9名作收。

這也是潘政琮本季第2度挺進前10名，前一次是去年9月、2021-2022新賽季的首站飛塔錦標賽曾拿下並列第6。

智利好手尼曼（Joaquin Niemann）今天帶著3桿領先優勢出發，最終輪表現平平，繳出1鷹、1鳥、3柏忌的成績，打出71桿，4輪總桿數以低於標準19桿的265桿，以2桿優勢勇奪冠軍。

潘政琮 高爾夫

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