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冬奧／獎牌挪威奪魁德居次 中國9金力壓美國排第三

中央社 / 北京20日綜合外電報導
挪威為北京冬奧金牌最多國家。 美聯社
挪威為北京冬奧金牌最多國家。 美聯社

北京冬季奧賽事今天結束，挪威拿下16金8銀13銅，不管金牌數、37面總獎牌數雙雙獨占鰲頭；德國以12金10銀5銅拿下第二；中國則是9金4銀2銅擠進前3名。

美國以8金10銀7銅名列第四，雖然總獎牌數25面還超過中國10面，但奧運獎牌榜以金牌數為主，不敵中國9金閃亮。

獎牌數統計如下：

國名 金牌 銀牌 銅牌 總計

挪威 16 8 13 37

德國 12 10 5 27

中國 9 4 2 15

美國 8 10 7 25

瑞典 8 5 5 18

荷蘭 8 5 4 17

奧地利 7 7 4 18

瑞士 7 2 5 14

羅斯奧委會 6 12 14 32

法國 5 7 2 14

加拿大 4 8 14 26

日本 3 6 9 18

義大利 2 7 8 17

韓國 2 5 2 9

斯洛維尼亞 2 3 2 7

芬蘭 2 2 4 8

紐西蘭 2 1 0 3

澳洲 1 2 1 4

英國 1 1 0 2

匈牙利 1 0 2 3

比利時 1 0 1 2

捷克 1 0 1 2

斯洛伐克 1 0 1 2

白俄羅斯 0 2 0 2

西班牙 0 1 0 1

烏克蘭 0 1 0 1

愛沙尼亞 0 0 1 1

拉脫維亞 0 0 1 1

波蘭 0 0 1 1

羅斯 比利

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