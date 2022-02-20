冬奧／政院下令調查處分黃郁婷 王鴻薇批秋後算賬、政治操弄

台北市議員王鴻薇今天在臉書表示，我國滑冰選手黃郁婷，因為在北京冬奧練習時穿中國隊隊服，自拍影片上傳IG，掀起爭議。當時教育部長還親自致電黃郁婷，轉達蔡英文和蘇貞昌的關懷及加油，沒想到現在比賽過後，竟然開始秋後算帳，說要調查處分。

王鴻薇說，總統蔡英文曾在2016年時說過，只要他當總統的一天，就沒有人需要為自己的認同而道歉。更何況黃郁婷的狀況根本不涉及認同問題，選手間私底下都是好朋友，交換隊服穿，是很常見的事情。

王鴻薇提到，黃郁婷穿中國隊隊服，確實是會傷害國人情感，政治敏感度不足，但口頭勸戒也就夠了，蔡政府真的有必要這樣大動作攻擊，甚至放話要剝奪國手資格嗎？

王說，代表團的言行規範裡，有規範選手不能穿其他隊服嗎？有規定選手不能講什麼話嗎？如果沒有，說要處分黃郁婷，根本就是政治操弄。

王鴻薇質疑，中華民國是民主國家，「如今我們的選手卻要因為穿他隊隊服、講蔡政府不愛聽的話而受到調查處分，真的是天大的笑話」。