射箭／曾嘆「總在關鍵時刻失常」 他挺過10連敗射出世界銅牌

去年9月底，美國南達科他州揚克頓射箭中心。1997年次射箭選手洪晟皓，首度代表台灣參加世界賽，卻連射4支8分箭，讓我國與日本的對戰陷入膠著。在另2名隊友鼓勵下，他停止猶豫、改放「快箭」，結果連射5支10分箭，在延長賽中逆轉勝，取得銅牌。

射箭是國內一大運動強項，看似從容優雅，其實男選手得扛著21公斤重的弓，在距離箭靶70公尺處，瞄準直徑僅12.2公分的正中間區域，且克服風力等外界環境干擾，才能獲得10分滿分。

若想拿分，快、狠、準都是射箭運動關鍵。洪晟皓分享，和他一起參加世界錦標賽的隊友魏均珩、余冠燐，平均每10秒就能射出一支箭，他則要花20秒。對著箭靶猶豫、比畫2倍時間，卻沒有提升洪晟皓的表現，他在這場逆轉勝的賽程前，曾連吞10連敗，感嘆自己不是比賽型選手，老是在關鍵時刻失常，影響隊友奪牌的機會。

「不要在意失敗的上一箭，而是思考如何調整下一箭。」隊友的一句話翻轉比賽勝負、道出射箭運動的心法，也是洪晟皓克服生活中各種心魔的座右銘。

他回顧，小學四年級時活潑好動，收到一張校隊通知單，意外開啟射箭之路。直到如今就讀台灣師範大學碩士班、參加射箭隊，一路上受多名教練照顧，尤其在中學期間遭逢父母離異、家暴，「每次被揍時，就不想練射箭」，幸好當時的教練徐梓益，強行把他帶出陰影、帶入射箭場，找到另一個生活重心。

徐梓益數度安排洪晟皓寄宿家中，還照顧生活起居，形同第二個爸爸。「當時有同學叫我老闆，因為教練開車載我上、下學，」洪晟皓笑著說。

近年知名網路影集「后翼棄兵」，常讓洪晟皓想到自己。劇中的女主角是孤兒，在育幼院發現自己的西洋棋天份，並在院內工友的支持下，朝全球棋后之路邁進。

「女主角也曾在關鍵一役失常，」洪晟皓炯炯有神地談著劇情發展，也道出自己射箭路上最大的痛處。