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冬奧／大陸獎牌榜第3超越美國 谷愛凌2金1銀成為關鍵
北京冬季奧運今天產生最後5金，全部109面金牌得主確定，挪威在本屆賽事包辦16金8銀13銅，不管金牌數、37面獎牌都是全球霸主。
本屆冬奧4日開幕，今晚將舉行閉幕典禮，共有29個代表團奪牌，挪威排名第1，德國12金10銀5銅居次，地主中國大陸9金4銀2銅名列第3。
大陸在本屆冬奧奪下15面獎牌，寫下歷屆最佳紀錄，18歲中美混血滑雪女將谷愛凌包辦2金（自由式滑雪大跳台、自由式滑雪半管賽）1銀（坡道障礙賽），成為史上首位在單屆奧運奪下3面獎牌的女子滑雪選手，也是大陸排名超越美國的重要原因。
美國在去年東京奧運最後1天，靠女子排球隊奪下第39金，超前大陸1金，成為全球排名榜首，完成夏季奧運3連霸，本屆冬奧8金10銀7銅名列第4。
儘管美國25面獎牌比大陸多10面，但奧運獎牌榜以金牌數為主，因此大陸排名在前。
本屆賽事第5到10名依序是瑞典（8金5銀5銅）、荷蘭（8金5銀4銅）、奧地利（7金7銀4銅）、瑞士（7金2銀5銅）、俄羅斯奧會（6金12銀14銅）、法國（5金7銀2銅）。
另外，日本3金6銀9銅、南韓2金5銀2銅，排名分居第12、14。
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