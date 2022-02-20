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高球／捷恩斯邀請賽第3輪 潘政琮繳69桿並列第18

中央社 / 台北20日電
PGA美國職業高爾夫巡迴賽本週在洛杉磯的里維拉鄉村俱樂部進行捷恩斯邀請賽，東京奧運高爾夫銅牌名將潘政琮18日在首輪打下5鳥、僅有1個柏忌，以低於標準4桿的67桿繳卡、並列第6。（PGA TOUR提供）
PGA美國職業高爾夫巡迴賽本週在洛杉磯的里維拉鄉村俱樂部進行捷恩斯邀請賽，東京奧運高爾夫銅牌名將潘政琮18日在首輪打下5鳥、僅有1個柏忌，以低於標準4桿的67桿繳卡、並列第6。（PGA TOUR提供）

台灣旅美高球好手潘政琮今天美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽第3輪靠著最後2洞連抓2鳥收尾，揮出69桿，3輪累計以低於標準7桿的206桿，暫時並列第18。

東京奧運高球銅牌得主潘政琮去年底返台後，今年1月先行隻身赴美征戰PGA，但回到美國後的3場比賽僅1場晉級。

潘政琮在與妻子林盈君分隔兩地1個多月後，妻子已在2月14日情人節當天搭機返美，而潘政琮本週參加在美國加州里維拉鄉村俱樂部球場（RivieraCountry Club ）舉行的捷恩斯邀請賽，妻子也在場邊觀賽。

潘政琮在捷恩斯邀請賽首輪衝上並列第6，次輪排名小跌至並列第14，第3輪從第1洞出發，前9洞射下2鳥，但在第6洞苦吞雙柏忌。

潘政琮轉場後雖在第10洞進帳1鳥，但隨即又在第14洞領到柏忌，所幸及時穩住陣腳，最後2洞連捕2鳥，單日以69桿繳卡，3輪合計206桿，暫時並列第18。

智利好手尼曼（Joaquin Niemann）儘管今天手感不如前兩輪火熱，但依舊繳出6字頭成績，揮出68桿，3輪總桿數以低於標準19桿的194桿，獨居領先，握有3桿優勢。

潘政琮 高爾夫

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