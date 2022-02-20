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壘球／理事長盃高女組東山奪冠 公開男組台中熱鬧開打

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
2022理事長盃高中女子組由東山高中奪冠。圖／台中市運動局提供
2022理事長盃高中女子組由東山高中奪冠。圖／台中市運動局提供

「2022年理事長盃全國壘球錦標賽」18日剛完成高中女子組賽事，由台中市東山高中奪得冠軍，本周末在台中金龍棒球場、太原棒球場再進行公開男子組賽事，600位好手一同爭冠。

台中市政府運動局局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視女子運動發展，運動局也選定女子壘球作為重點推展運動之一，近年與中華民國壘球協會合作持續在台中舉辦壘球賽事，與市府共同為台中壘球運動努力。

每年除舉辦「理事長盃全國壘球錦標賽」外，台中市政府今年將持續支持辦理「企業女子壘球聯賽」、「大專校院女子壘球聯賽」及「協會盃全國壘球錦標賽」，活絡台中壘球運動風氣。

運動局表示，理事長盃全國壘球錦標賽舉辦多年，分公開男子組、一般男子組、高中女子組及國中女子組共4組，其中高女組與公開男組在台中熱血開打，中市東山高中不負眾望展現團隊女力，將冠軍獎盃留在台中；公開男組賽事吸引各界快式壘球勁旅參賽，包括去年冠軍的南投縣男子壘球隊，賽事精彩可期。

運動局表示，市府將持續舉行各式壘球賽事，並加強球場設備維護、人才扎根培育，鼓勵市民參與。因應新冠肺炎疫情，比賽現場實施量測體溫、手部消毒及佩戴口罩等防疫措施，歡迎球迷們到現場感受壘球賽事的熱情與魅力。

棒球 協會盃

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