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HBL／能仁18分不敵南山 明與松山、泰山爭最後2張門票

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
南山以18分差距擊敗能仁，取得8強賽6連勝。記者葉信菉／攝影
南山以18分差距擊敗能仁，取得8強賽6連勝。記者葉信菉／攝影

HBL男甲級8強賽今天最後一場比賽由南山高中出戰能仁家商，已晉級4強賽的南山在全隊4人得分上雙、全隊10人有得分紀錄的多點開花攻勢下，以90：72輕取能仁，收下8強賽6連勝，而輸球的能仁則將在明天與松山、泰山爭奪最後2張男子組4強門票。

南山在昨天險勝松山後收下8強賽5連勝，成為首支晉級4強賽的男子組隊伍，在今天光復也擊敗松山晉級4強後，剩下2張門票就將由能仁，今天擊敗高苑的泰山，以及不敵光復的松山爭奪。

而能仁原有機會在今天擊敗南山後自力晉級，不過南山上半場就展開猛烈攻勢，取得18分領先優勢，最終南山也以18分差距擊敗能仁，搶下8強賽第6勝，至於能仁則是以4勝2敗仍必須在明天與松山之戰力拚晉級。

在今天比賽結束後，4勝2敗的能仁與3勝3敗的松山、泰山將爭奪最後2張晉級門票，其中泰山與東泰之戰以及松山與能仁之戰結果將牽動最後晉級狀況。

能仁家商 南山高中

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