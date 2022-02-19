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太平洋縱谷馬拉松登場 逾7000人無畏風雨熱血開跑

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
2021太平洋縱谷馬拉松今天開跑，超過7000人無畏風雨參賽，沿著太平洋畔開心奔馳。圖／花蓮市公所提供
2021太平洋縱谷馬拉松今天開跑，超過7000人無畏風雨參賽，沿著太平洋畔開心奔馳。圖／花蓮市公所提供

2021太平洋縱谷馬拉松，因疫情延期到今天登場，雖然下起間歇雨勢，仍有超過7000名選手起個大早，沿著太平洋畔奔馳。比賽結果，張景敦以2小時41分25秒66登上全馬男子組王座，劉素雅以3小時6分2秒54摘下全馬女子組后冠，各自抱走3萬元獎金。

這項賽事由花蓮縣政府、花蓮市公所及花蓮市民代表會指導，花蓮市體育會主辦，今天清晨從美崙田徑場起跑。因應中央防疫規定，選手報名須附至少一劑的接種紀錄，入場也有實聯制、量體溫、酒精消毒等，並要求跑者全程戴口罩。

比賽分為全馬、半馬、10公里小馬及5公里迷你馬，不少民眾專程從外縣市趕來參賽，也有全家出動，推著嬰兒車或帶著寵物來運動，年齡層從2歲到89歲都有。來自宜蘭的洪文言牽著視障妻子徐薇雅的手，挑戰全馬賽道，還有輪椅族參賽考驗自我毅力，熱血精神贏得在場所有選手的掌聲。

上午6時30分起，各組選手依序出發，沿著美麗的兩潭自行車道一路往南，欣賞太平洋風光。

市長魏嘉賢也小試身手，參加迷你馬賽事。他說，這兩年因為疫情打亂民眾出遊計畫，透過舉辦馬拉松，推動運動觀光，讓全台各地熱愛跑步的民眾到花蓮來，也能愛上花蓮。

各組前5名依序如下：

全馬男子組：張景敦、陳永慶、蘇志濱、林福勝、涂憲忠；全馬女子組：劉素雅、邱麗卿、方巧玲、周秀琴、郭麗文；半馬21公里男子組：周賢峰、施育佐、林秋杰、谷建宏、巫祥生；半馬女子組：游雅君、楊喬筑、姜媚庭、游雅婷、許靜怡。

小馬10公里男子組：宋子銘、宋俊彥、蔡世傑、胡智樺、洪柏青；小馬女子組：江慈筠、張智雯、廖幸瑜、黃詩涵、周曉芳。

2021太平洋縱谷馬拉松今天開跑，跑者在美最賽道上開心奔馳。圖／花蓮市公所提供
2021太平洋縱谷馬拉松今天開跑，跑者在美最賽道上開心奔馳。圖／花蓮市公所提供
2021太平洋縱谷馬拉松今天開跑，超過7000人無畏風雨參賽，沿著太平洋畔開心奔馳。圖／花蓮市公所提供
2021太平洋縱谷馬拉松今天開跑，超過7000人無畏風雨參賽，沿著太平洋畔開心奔馳。圖／花蓮市公所提供
2021太平洋縱谷馬拉松今天開跑，跑者在美最賽道上開心奔馳。圖／花蓮市公所提供
2021太平洋縱谷馬拉松今天開跑，跑者在美最賽道上開心奔馳。圖／花蓮市公所提供

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