田徑／英國好手使用禁藥恐禁賽4年 東奧400M接力銀牌也沒了

去年東京奧運爆出涉嫌禁藥的英國田徑選手烏賈（Chijindu Ujah），今國際運動仲裁法庭宣佈判決，確實使用兩種違規禁藥，將沒收團隊東奧400公尺男子接力銀牌，由加拿大、中國遞補銀、銅牌。對此烏賈感到非常懊悔，並發出聲明稿向隊友致歉。

烏賈在男子接力決賽第一回合就被驗出含有Ostarine和S-23兩種違規禁藥，其作用與合成代謝類固醇相似，都是在體育賽場被禁止的。國際運動仲裁法庭也在今天做出裁決，宣布觸犯反興奮劑規定，將廢除英國在東奧400公尺男子接銀牌，世界田徑誠信組織(AIU)也將決定他停賽年限，最長可達到4年。雖烏賈遵從判決，但他也聲稱自己並非有心服用禁藥，但這無心之過，就害得團隊損失一面獎牌殊榮，對此他也感到非常自責。

烏賈後悔地說道，「我想向我的隊友、他們的家人和支持團隊道歉，這對他們造成不小影響。我很抱歉發生這種事，讓我隊友失去努力得來的獎牌。」此外他也向英國代表團致歉，「還要向英國田徑隊和英國國家隊致上歉意，因為我一時的疏忽，讓長年培育運動員的田徑隊失望了、「這次慘痛的經驗我將銘記在心，時刻提醒自己記取這次教訓。」