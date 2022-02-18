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羽球／分享奧運奪金之路 王齊麟首場大型演講直呼緊張

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
王齊麟前往大同高中進行演講並與學生互動。圖／大同高中攝影社提供
王齊麟前往大同高中進行演講並與學生互動。圖／大同高中攝影社提供

台北市立大同高中在今天辦理本學年度第二學期第一次大同講堂，此次特別邀請羽球奧運國手王齊麟，由中華民國全民羽球協會理事長吳宜倫以座談方式，談出主題「我的奧運奪金之路」，分享秉著不放棄的堅持，用羽球揮出人生夢想，激勵學子勇於追尋目標。

校內師生對於王齊麟的演講引頸期盼，於開始受理報名的十分鐘內已全數額滿，此次演講由全民羽協理事長吳宜倫透過訪談的方式與王齊麟對話，分享他在求學及比賽過程中，如何克服逆境，轉換為正向的能量。

除了介紹王齊麟成為羽球選手的契機及父母的教育觀對他的影響，他也分享一路以來的參賽經驗及換搭檔所遇到的挑戰，排除萬難達成夢想並邁向奧運金牌之路。除此之外，王齊麟也向大同學子分享對未來的期許以及他的經典名言「永遠不能完美 完美才會被存在著」、「輸了就是再練 練到不會輸為止」藉此鼓勵學子能有更多勇氣朝目標前進。

演講最後校長頒發感謝狀及小禮物，王齊麟也致贈親筆簽名的球衣及悠遊卡作為紀念，在短短1節課的時間，王齊麟與大同學子互動熱絡，在最後階段Q&A時皆踴躍參與，王齊麟帶著奧運金牌至台下與學生互動，獲得發問機會的同學可獲得與王齊麟的合照及親筆簽名的口罩，也可感受佩戴奧運金牌的榮耀時刻。

這是王齊麟第一次主講的大型演講，雖然事前直喊緊張，但平實穩重誠懇的台風及適時的幽默，讓大同師生為之風靡，而大同學生的熱情與積極參與也讓王齊麟留下深刻難忘的印象，此次大同講堂圓滿落幕，王齊麟的精彩演講也為大同學子於學期初帶來了滿滿的活力。

王齊麟 羽球

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