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全國身障運／4月台中登場 預計5千人齊聚交流
111年全國身心障礙運動會4月9至12日在台中登場，台中市府除積極籌備，今天也邀集各縣市代表共同審查選手資格，同時召開賽事籌備會議並宣達賽事注意事項；這次預計達5000人次隊職員、選手和教練齊聚台中展開賽事交流，將通盤規畫賽會整體及周邊服務。台中市運動局長李昱叡表示，台中市全力以赴，提供完善的賽會服務與競技舞台，讓身障選手們在這屆賽會盡情發揮實力。
李昱叡指出，台中市長盧秀燕上任後以打造酷運動酷城市為目標，帶動全民運動風氣，台中市首次承辦全國身心障礙運動會，地點跨足台中山、海、屯各行政區，舉辦包含11項競賽種類與5項特奧運動項目，台中將盡地主之誼，迎接來自全國的身障朋友，藉由這次賽會讓全國體會「友愛台中，共好無限」的氛圍及美好精神。
運動局指出，今天會議除對各障別選手資格審查確認外，針對賽事的開、閉幕典禮、交通和防疫規畫也及早向各縣市說明，賽會的防疫規畫將比照國內大型綜合賽事，朝不開放民眾入場觀賽等方向調整；人員如教練、裁判、選手、領隊與行政人員等憑大會證件入場，同時器材與場館賽前、賽後消毒並分流管制參賽隊伍，籌備賽事也兼顧防疫。
運動局說明，全國身障運動會辦理目的是鼓勵身心障礙者透過運動增進交流機會、發揮自我潛能，展現積極與自信，屆時歡迎來自全國的隊職員、教練和選手來到台中交流，歡迎民眾關注賽會資訊為選手加油，相關訊息請上111年全國身心障礙運動會官網( https://111sport.edunets.tw/Module/Home/Index.php )查詢。
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