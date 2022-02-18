PGA／捷恩斯邀請賽首輪 潘政琮繳67桿並列第6

東京奧運高爾夫銅牌名將潘政琮，今天在捷恩斯邀請賽首輪，打下5鳥、僅有1個柏忌，以低於標準4桿的67桿繳卡、並列第6，暫時落後排頭智利好手尼曼4桿。

PGA美國職業高爾夫巡迴賽本週在洛杉磯的里維拉鄉村俱樂部，進行捷恩斯邀請賽，智利好手尼曼（Joaquin Niemann）今天打下9鳥、1柏忌，目前以低於標準8桿的63桿獨居領先。

潘政琮近來有些低潮，他在過去3場比賽中就有2場未能晉級，不過他也利用這些機會，針對開球部分做了些加強，對於首輪的好表現，他也認為，最滿意的部分就是開球。

「我在開球方面下了很多功夫，因為我在過去3場比賽中的開球沒有很好。」潘政琮表示，能把球打到他想打到的地方，那種感覺很好，他強調，只要能把球放在好的地方，球道上的好位置，抓鳥的機會也會相對增加。

潘政琮下場後就在第1洞打鳥，接著又在第8洞推進45呎的超長鳥推，也讓他越打越有信心，轉場後他再添3鳥，都是12呎內的推桿，而他在第14洞吞下全場唯一的柏忌，則是因他花了3推才脫身。

上午7點13分出發的潘政琮也說，因為開球時間早，因此果嶺比較軟，也較好進攻，對於自己首輪繳出低於標準4桿的成績很滿意，去年他在這項比賽最終以並列20完賽。