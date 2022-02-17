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世大運／楊勇緯、李智凱參戰 成都成亞運前哨戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
體育署副署長洪志昌（中）預估，我國在成都世大運約會有190位選手參賽。記者曾思儒／攝影
體育署副署長洪志昌（中）預估，我國在成都世大運約會有190位選手參賽。記者曾思儒／攝影

原本去年要登場的成都世大運，受新冠肺炎疫情影響延期到今年6月26日開幕，成9月10日登場的杭州亞運「前哨戰」，去年東京奧運奪牌的「鞍馬王子」李智凱、柔道「男神」楊勇緯、射箭「湯包」湯智鈞和跆拳道美少女羅嘉翎都將參賽，為杭州亞運暖身。

體育署副署長洪志昌表示，成都世大運已完成體操、射箭、柔道、划船和跆拳道的選手決選，所有代表隊遴選則會在4月底完成，5月25日完成報名，評估屆時參賽選手約有190人，教練和職員約90人，代表團規模約會在280人左右。

體育署競技組組長藍坤田表示，世大運是6大綜合賽會之一，今年首次和亞運年同年舉行，國內在培訓上串連奧運和亞運，另有包括擊劍、划船、網球、籃球及韻律體操5種運動採專案培訓計畫進行，盼能複製2017年台北世大運亮眼成績。

成都世大運將舉辦15種運動，洪志昌提到，包括體操雙捷李智凱和唐嘉鴻及東奧奪牌的楊勇緯、湯智鈞和羅嘉翎都會參加成都世大運，桌球是以世界排名作為參賽依據，「小林同學」林昀儒今年也有參賽意願，東奧游泳國手王冠閎和王星皓，射擊呂紹全和林穎欣及田徑「最速男」楊俊瀚和網球「夜市球王」曾俊欣預計也將出征。

「受疫情影響，今年國際賽很少，世大運也可作為亞運前的磨練，不過太多國際賽取消，目前有點難評估世大運的獎牌數。」洪志昌補充說，成都世大運籌委會28日才會公告防疫措施，中華代表團將待相關細節公告後做準備。

中華代表團上屆拿坡里世大運拿下9金、13銀、10銅，在118個參賽國中排名第7，2017台北世大運在自家創下史上最佳的26金紀錄。

亞運 湯智鈞 李智凱

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