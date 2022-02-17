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桌球／林昀儒歐冠盃獨扛2點一局未失 替3月大賽熱身

聯合新聞網 / 綜合報導
備受球迷喜愛的「小林同學」回來啦！ 歐新社
備受球迷喜愛的「小林同學」回來啦！ 歐新社

備受球迷喜愛的「小林同學」回來啦！林昀儒今年首場出賽是在昨晚的歐洲冠軍盃桌球賽，年僅20歲的他獨扛2點，最終一局未失，幫助奧倫堡俄天然火炬隊於四強賽第一回合以3：1拿下勝利。

面對TTSC UMMC隊，奧倫堡俄首點派出世界排名第三的巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），他逆轉擊敗世界排名第38的丹麥選手葛洛斯（Jonathan Groth），接著第二點由林昀儒上陣，以11：3、11：4、11：7輕鬆擊敗對手，搶得聽牌優勢。

接續第三點俄羅斯選手斯巴耶夫（Alexander Shibaev）未能一鼓作氣拿下，「沉默殺手」林昀儒再度出馬，對上TTSC UMMC隊第一點的葛洛斯，前兩局雖陷入苦戰，但最終還是分別以11：9、13：11拿下，第3局要回主導權，以11：4關門成功，替球隊拿下四強賽第一回合的勝利。

接下來兩隊將於3月4日將移師奧倫堡俄主場進行第二回合的賽事，此外，目前世界排名第七的林昀儒也會參與3月份WTT新加坡大滿貫賽事的男單、混雙項目，男單部分樊振東、馬龍、張本智和與奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）等強敵都會參賽，和搭檔鄭怡靜混雙的最大勁敵則是中國組合孫穎莎／王楚欽。

新加坡 林昀儒 桌球

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