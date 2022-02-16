網球／兒子是宿敵納達爾鐵粉 約克維奇被要求安排合照

網球名將約克維奇（Novak Djokovic），日前被澳網簽證爭議搞得身心俱疲，不過他仍在近日受訪表示，「寧願犧牲獎盃數，也不願屈服接踵疫苗」，拒打態度可說是相當堅定。有趣的是，他還自曝兒子史帝芬（Stefan Djokovic）是剛在澳網高捧第21座大滿貫冠軍納達爾（Rafael Nadal）的死忠粉絲，還要求老爸幫忙爭取合照。

納達爾在澳網冠軍戰歷時五個多小時廝殺，最終逆轉勝封王，笑納第21座大滿貫金盃，寫下網壇第一人歷史。而因驅逐出境錯失獎盃機會的約克維奇也在第一時間向納達爾祝賀，並認為他的精神令人敬佩。近日他也在《BBC》獨家專訪中坦言，「其實看那場比賽時內心五味雜陳，因為自己非常想要出賽，但我還是盡量保持中立。」

而約克維奇一家守在電視機前觀賞比賽的畫面令人捧腹大笑，他透露家裡的人分成兩派，太太支持梅德維夫（Daniil Medvedev），而兒子史帝芬則是為納達爾（Rafael Nadal）加油，並生動描述兒子誇張行徑，「納達爾只要每得一分，他就興奮地跳來跳去，猶如在現場一樣揮舞著拳頭。」

好笑的是，約克維奇還透露兒子想要與偶像納達爾合照，「幾天前，史帝芬還問我什麼時候會遇到納達爾，因為他想與偶像合照。我跟他說應該很快，之後會安排。」