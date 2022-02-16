羽球／中媒洩諶龍退役時機點 中國接班人存隱憂

中國男單好手諶龍，自去年全運會不幸落敗後，退休傳聞不斷湧溢而出。中媒近日爆他將於9月杭州亞運後，高掛球拍結束15年選手生涯，轉任國家隊助理教練一職。

3度參加奧運的諶龍，雖金銀銅三色獎牌全到手，不過在東京奧運明顯看出33歲老將已力不從心，最終冠軍殊死戰不敵前丹麥球王安賽龍飲恨摘銀。而在去年中國全運會時，男單四強又不敵後輩石宇奇，以11：21、9：21大分差落敗，隨後他也退出當晚男單銅牌戰，遺憾告別生涯最後一場全運會舞台。

諶龍在當時全運會落敗後坦承恢復的狀態不太理想，時常受傷病所擾，「從奧運會到全運會，耗盡了所有的力氣。但也說不上遺憾，畢竟已經拼盡全力。」此話一出外界也不斷推測他是否考慮退休，如今傳聞有可能成真。

根據中媒《新浪體育》爆料，諶龍打完今年9月杭州亞運後，就將引退卸下選手身分，改任國家對助理教練一職，以不同身分持續為羽壇付出。不過中媒認為，若諶龍退休的話，那中國羽球隊後繼有人嗎？因為現在除了男單一哥石宇奇比較有看頭外，其他小將仍不足以與檯面上國際好手相提並論，誰能當諶龍接班人也將成為中國羽球國家隊棘手問題。