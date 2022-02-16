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空手道／辜翠萍感謝嘉義長庚治好腳傷 目標亞運奪金

中央社 / 義縣16日電
空手道國手辜翠萍（左4）16日到嘉義長庚醫院感謝醫好她左腳阿基里斯腱斷裂的醫療團隊；辜翠萍說，手術成功加上完善的復健，讓她重拾信心，目標要在杭州亞運空手道比賽奪金。 中央社
空手道國手辜翠萍（左4）16日到嘉義長庚醫院感謝醫好她左腳阿基里斯腱斷裂的醫療團隊；辜翠萍說，手術成功加上完善的復健，讓她重拾信心，目標要在杭州亞運空手道比賽奪金。 中央社

2021年亞洲空手道錦標賽銀牌選手辜翠萍，今天到嘉義長庚醫院感謝醫好她左腳阿基里斯腱斷裂的醫療團隊，讓她重回賽場為國爭光，今年目標要在杭州亞運空手道比賽奪金。

空手道國手辜翠萍2019年底左腳阿基里斯腱斷裂，經過長庚運動醫學團隊協助進行肌腱重建手術治療與復健後，得以重返空手道競技舞台，繼2021年新北全運會奪得金牌後，又於亞洲空手道錦標賽勇奪銀牌。

辜翠萍與就讀旭光高中時的教練黃泰吉、南投縣空手道委員會主委許阿甘，今天到嘉義長庚醫院感謝院長楊仁宗、運動醫學中心主任許維修、神經外科醫師王定中的幫助。辜翠萍說，手術成功加上完善的復健，讓她重拾信心，今年目標要在杭州亞運空手道比賽奪金。

許維修指出，接到辜翠萍左腳阿基里斯腱斷裂求助時，第一時間安排肌腱置換手術輔以PRP（Platelet-richplasma）增生療法治療，術後恢復狀況良好，約3個月後即開始恢復訓練。

王定中說，嘉義長庚醫院運動醫學中心為選手進行動作分析、等速肌力等運動科學檢測，建立完整數據資料庫，定期評估選手狀況，隨時提供給教練，作為訓練調整方針，幫助辜翠萍提早返回賽場。

空手道國手辜翠萍2019年底左腳阿基里斯腱斷裂，經長庚運動醫學團隊協助進行肌腱重建手術治療與復健後，得以重返競技舞台；2022年目標要在杭州亞運空手道比賽奪金。 中央社
空手道國手辜翠萍2019年底左腳阿基里斯腱斷裂，經長庚運動醫學團隊協助進行肌腱重建手術治療與復健後，得以重返競技舞台；2022年目標要在杭州亞運空手道比賽奪金。 中央社

空手道國手辜翠萍2019年底左腳阿基里斯腱斷裂，經過長庚運動醫學團隊協助進行肌腱重建手術治療與復健後，現已完全恢復。 中央社
空手道國手辜翠萍2019年底左腳阿基里斯腱斷裂，經過長庚運動醫學團隊協助進行肌腱重建手術治療與復健後，現已完全恢復。 中央社

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