網球／英國楊丞琳超狂重訓 硬舉10片槓片驚呆網友

英國楊丞琳瑞度卡努（Emma Raducanu）於澳網第二輪被淘汰後，至今尚未參加別的賽事，反而誓言要更精壯自己的身材，今天她分享了自己訓練的影片，看到一個女生能舉起這樣的重量，網友直接驚呆。

影片中可見19歲的瑞度卡努舉起左右兩邊各5片的槓片，靠腹部和手臂的力量托起，一旁有訓練員的指導，網友不禁讚嘆瑞度卡努小小的身體竟然有如此驚人的力量，更有人發現男單世界第二的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）曾經也做過一模一樣的訓練。

許多網友不禁提出疑問，這樣的訓練確定是正確的嗎?為何女生會和男生接受一樣強度的訓練？不過有健身教練表示，「訓練是要看整個過程，這支影片只提供片面資訊，我們並不清楚她完整的訓練為何，我們要相信她的過程，相信她的教練，他們知道自己在做什麼，大家不要在網路上散布錯誤訊息。」

瑞度卡努確定會出席下星期將開打的墨西哥網球公開賽，盼能將近期的努力反映在賽場上，一雪前恥。