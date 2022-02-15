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舉重／郭婞淳出現新對手 菲國強將改練59公斤量級

聯合新聞網 / 綜合報導
菲律賓女將迪亞茲日後將轉戰59公斤量級，意味著未來她將和「舉重女神」郭婞淳在同一量級正面交鋒。圖／本報資料照片
菲律賓女將迪亞茲日後將轉戰59公斤量級，意味著未來她將和「舉重女神」郭婞淳在同一量級正面交鋒。圖／本報資料照片

菲律賓女將迪亞茲(Hidilyn Diaz)上屆東京奧運勇奪女子舉重55公斤金牌，由於巴黎奧運已刪除55公斤量級，迪亞茲日後將轉戰59公斤量級，意味著未來她將和「舉重女神」郭婞淳在同一量級正面交鋒。

現年30歲的迪亞茲，除了是舉重運動員外也是一名空軍，她在2013年受招募進入菲律賓空軍，目前的位階是空軍中士，去年是她第四次參加奧運，2016里約奧運時，迪亞茲在女子舉重53公斤級以抓舉88公斤、挺舉112公斤的成績奪得銀牌。

2020東京奧運，迪亞茲則以抓舉97公斤、挺舉127公斤，總和224公斤的成績拿下金牌，這也是相隔20年後，菲律賓在夏季奧運會上首度獲得獎牌，於是迪亞茲就此成為國民英雄，歸國後更獲得上百萬美元的獎金和代言合約。

迪亞茲是否會引退引發關注，不過近日她明確表態，將會力拚2024年巴黎奧運參賽權，但這應該會是自己生涯最後一次挑戰奧運。由於巴黎奧運的舉重量級將大幅縮減，女子組只剩5個量級，55公斤級會被移除，迪亞茲選擇往上挑戰59公斤級，與東奧金牌得主郭婞淳一同競爭

郭婞淳在東奧女子59公斤量級以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，紛紛寫下奧運新紀錄，目前郭婞淳和迪亞茲還有12公斤的差距，迪亞茲3月會先前進全國賽，取得東南亞運動會的參賽資格，「我知道接下來會非常辛苦，但我想參加巴黎奧運，接下來必須一路過關斬將。」

巴黎奧運 東京奧運 空軍 金牌 菲律賓

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