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指彭帥事件是外界幻想 中國戰狼：她太強壯不可能被性侵

聯合新聞網 / 綜合報導
中國「戰狼」外交官高志凱在專訪時表示，彭帥「又高又壯，不可能被性侵」。（路透）
中國「戰狼」外交官高志凱在專訪時表示，彭帥「又高又壯，不可能被性侵」。（路透）

中國網球女將彭帥去年自爆遭國務院前副總理張高麗性侵，事後彭帥一度失去音訊，外界認為中國藉由各方壓力控制彭帥言論，近日中國「戰狼」外交官高志凱在專訪時表達看法，他認為彭帥「又高又壯，不可能被性侵」。

彭帥去年11月在微博上發文控訴遭張高麗性侵，該貼文不久後被官方刪除，彭帥也就此消失長達3週，儘管中國官方試圖透過數次公開露面與專訪行程，證明彭帥的人身自由及安全無虞，但仍無法消除外界憂慮她安危的雜音。

曾為中共前國家主席鄧小平翻譯的高志凱，近日接受澳洲《60分鐘》主持人史坦福特（Tom Steinfort）的專訪，他表示彭帥被性侵的可能性極低，「以她的成熟心智和身體條件，她能照顧好自己，不管是在男人還是女人面前，她絕對都能保護自己不受傷害。」

高志凱再補充，「她身材很壯，也非常高，甚至比我還高，想嘗試佔彭帥便宜，別想了吧，這些都只是幻想。」

彭帥 性侵 國務院 澳洲 福特

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