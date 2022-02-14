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冬奧／俄花滑新星藥檢爭議獲准出賽 IOC：奪牌無頒獎典禮

中央社 / 北京14日綜合外電報導
俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃。 路透
俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃。 路透

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）若在明天的個人項目比賽中奪牌，將不會有頒獎儀式。

瓦莉娃上週參與並協助俄羅斯奧會（ROC）代表隊拿下的北京冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，也將不會有頒獎典禮。

體育仲裁法庭（CAS）今天稍早宣布瓦莉娃可以續留2022北京冬奧，出賽明天花滑個人項目。瓦莉娃去年12月禁藥檢測呈陽性。

瓦莉娃在明天的個人比賽項目中奪牌希望濃，但她捲入的禁藥爭議尚未解決，仍有可能在之後面臨懲罰。

國際奧會在聲明稿中說：「國際奧會必須遵守法治，因此必須允許她出賽女子花滑個人項目。」

國際奧會表示：「為了對所有選手公平起見，在2022北京冬季奧運期間，舉辦花式滑冰團體項目頒獎典禮並不適當。」國際奧會還說，瓦莉娃的藥檢未過關。

「假如瓦莉娃小姐在個人花式滑冰項目成績名列前三，在冬奧舉行期間不會有獻花儀式，也不會有頒獎典禮。」

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