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超級盃／冠軍、兒子同日報到 公羊接球員喊「3喜臨門」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
傑佛森(左)。 歐新社
傑佛森(左)。 歐新社

洛杉磯公羊隊今天喜迎隊史第2座超級盃冠軍，接球員傑佛森（Van Jefferson）無緣參與賽後慶祝，因為他還有另一項大禮正在到來的路上，他的孕妻在觀戰途中羊水破了，緊急送醫分娩，傑佛森賽後趕往醫院會合，也開心分享喜訊：「我今天得到了3個禮物，我的太太、我的兒子、超級盃。」

傑佛森的太太Samaria已懷孕40周，今天仍決定到場力挺老公，她在賽前受訪時表示，「我會努力保持冷靜，祈禱羊水不會破，我確定100%會到場，我不希望錯過任何瞬間。」

Samaria也告訴球團人員，若自己在比賽中途就生產，請不要告訴她的先生，希望他能專心比賽。

傑佛森賽後缺席慶祝，隨後透過Instagram直播分享雙喜臨門的喜悅，讓他直呼：「這真的是很棒的一天」；夫妻倆已有1位女兒，現在多了兒子，傑佛斯表示目前還沒決定要為兒子取什麼名字。

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