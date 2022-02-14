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超級盃／大學一度等不到獎學金 庫普翻身MVP無怨

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
庫普跪地感謝贏得超級盃。 美聯社
庫普跪地感謝贏得超級盃。 美聯社

洛杉磯公羊隊今天逆轉擊敗辛辛那提猛虎隊，以23：20奪取超級盃冠軍，接球員庫普（Cooper Kupp）在球隊攻勢斷電之際挺身而出，公羊教頭麥克維（Sean McVay）當時下達的戰術很明確，給四分衛史戴佛德（Matthew Stafford）的指示就是，「交給你和庫普搞定！」

公羊相隔22年奪下隊史第2冠，庫普居功厥偉，這位本季三冠王、年度最佳進攻球員，此役全場8次接球、推進92碼、2次達陣，獲選超級盃MVP。

公羊在上半場處於上風，取得13：3領先後，卻有近40分鐘無法再下一城，眼看攻勢頻頻受挫，麥克維給史戴佛德下達指示，「馬修，交給你和庫普搞定。」

在公羊逆轉戰局的這波進攻中，庫普先在第四檔接球推進7碼，讓公羊續握球權，也是由他在最後1分25秒接球達陣，麥克維大讚：「他就是英雄！」

史戴佛德今晚傳向庫普的10次傳球，8次成功到了他的手中，史戴佛德說：「這是因為我們的努力，以及我們一起度過的時間。」連同季後賽在內，兩人本季聯手完成22次傳球達陣，排名史上第2，僅次於2007年布雷迪（Tom Brady）、摩斯（Randy Moss）的24次。

庫普成為史上第二位生涯資歷累積年度最佳進攻球員、超級盃MVP的接球員，同一年度拿下則為史上第一人。

風光之夜，庫普的過往出身再次被提及，他在高中畢業時並未獲得大學獎學金，畢業3周後才收到東華盛頓大學的獎學金，庫普對此心存感激，「我沒有任何不甘，或對任何人有埋怨，我很感激我所走過的每一條路。」

領取超級盃MVP，庫普坦言始料未及，「我還沒感覺到這一切是屬於我的，上帝是如此的好，讓我能與這群隊友身處一起。」

超級盃 Tom Brady

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