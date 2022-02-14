快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

超級盃／公羊上半場領先孟加拉虎 貝克漢二世受傷成變數

中央社 / 洛杉磯13日綜合外電報導
超級盃上半場，公羊兩次靠四分衛史塔福傳球達陣取得領先。 美聯社
超級盃上半場，公羊兩次靠四分衛史塔福傳球達陣取得領先。 美聯社

職業美式足球聯盟NFL公羊今天在超級盃的上半場，兩次靠四分衛史塔福傳球達陣，以13比10的些微差距領先孟加拉虎。

NFL超級盃（Super Bowl）今天在SoFi體育場（SoFi Stadium）進行，這場比賽名義上由美國聯會冠軍辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）擔任主場球隊，但SoFi體育場為國家聯會冠軍洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）主場，因此公羊享有實際的主場優勢。

這場比賽開踢後，公羊在明星接球員貝克漢二世（Odell Beckham Jr.）接獲四分衛史塔福（Matthew Stafford）傳球達陣及蓋伊（Matt Gay）加踢得手後，取得7比0領先。孟加拉虎則在首節尾聲靠踢球員麥佛遜（Evan McPherson）射門得手拿下分數，首節公羊7比3領先。

第2節開踢不久，公羊獲頒本季最佳進攻球員的頭號接球員庫普（Cooper Kupp）接獲史塔福傳球達陣，以13比3擴大領先。孟加拉虎則靠接球員希金斯（Tee Higgins）接獲跑鋒密克森（Joe Mixon）傳球達陣及麥佛遜加踢得手，將落後追到剩下3分差距，上半場公羊以13比10領先孟加拉虎。

對公羊比較不利的消息是，貝克漢二世在第2節的1次進攻中，在接球後疑似因為左膝受傷倒地，隨後離場接受治療，目前狀況不明，也讓之後的比賽出現變數。

超級盃 NFL

延伸閱讀

今年看超級盃變貴了 熱門美食雞翅價格翻倍

超級盃／剩一天！公羊猛虎大對決 門票平均破萬美元

超級盃／豪華公羊對決黑馬猛虎 進攻大戰可期

超級盃／猛虎切斯表現成熟 踢球員決勝負

相關新聞

超級盃／冠軍、兒子同日報到 公羊接球員喊「3喜臨門」

洛杉磯公羊隊今天喜迎隊史第2座超級盃冠軍，接球員傑佛森（Van Jefferson）無緣參與賽後慶祝，因為他還有另一項大...

超級盃／率先達陣卻膝蓋受傷離場 公羊小貝克漢奪冠淚崩

從紐約天之驕子，到眾人訕笑的對象，小貝克漢重新證明自己，含淚獲得超級盃冠軍。

超級盃／大學一度等不到獎學金 庫普翻身MVP無怨

洛杉磯公羊隊今天逆轉擊敗辛辛那提猛虎隊，以23：20奪取超級盃冠軍，接球員庫普（Cooper Kupp）在球隊攻勢斷電之...

超級盃／公羊2度奪冠 庫普2次關鍵接球達陣獲MVP

NFL公羊今天靠庫普（Cooper Kupp）兩次關鍵接球達陣，取得超前分，終場以23比20擊敗孟加拉虎，隊史第2度贏得...

NFL／聯盟被控種族主義 拜登：聘雇教頭需更多元化

美國總統拜登今天表示，職業美式足球聯盟NFL受到種族主義指控後，在改善並促進教頭聘雇多元化方面，必須達到一個「合理標準」

超級盃／球給庫普！公羊逆轉猛虎 暌違22年奪冠

第56屆超級盃今天在洛杉磯SoFi體育館登場，本季的年度最佳進攻球員庫普（Cooper Kupp）在最後階段挺身而出，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。