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網球／澳網前確診「信心球技盡失」 曾俊欣：奪冠意義重大
我國網球好手「夜市球王」曾俊欣昨晚在班加羅爾挑戰賽封王，迎接生涯第2座ATP挑戰賽男單冠軍，他賽後更透露曾確診新冠肺炎的消息，雖在澳網前解除隔離，但狀況不佳，這座冠軍對他意義重大。
今年獲得會內外卡前進澳網的曾俊欣透露，去年11月和新教練開始合作，經過幾周訓練，12月在馬亞挑戰賽第2站拿下冠軍，當時技術和信心處於高峰，也期待澳網有好表現，「在抵達澳洲的第五天，我參加了一個ATP 250的巡迴賽，賽前按規定需要做檢測，我被檢測出確診，於是錯過這個比賽。」
曾俊欣表示，雖在澳網前一天解除隔離，但自己狀況並不好，「前一段時間好不容易建立的信心球技消失了。」澳網會內賽第一輪落敗後，他努力將隔離期間受到的影響到最低，班加羅爾的冠軍對他意義重大，「我想把時間盡可能縮短，雖然發球還未找回來，但我在正確的路上。」
曾俊欣去年就已接種新冠肺炎疫苗，雖仍確診但重回球場迎接挑戰賽金盃，奪冠後本周排名預計將到生涯新高的158名，他也感謝網球協會理事長廖裕輝、體育署、台塑企業暨王詹樣公益信託、中華航空、台灣創富、福添福社會福利基金會、互動國際數位等的支持，期待繼續打出亮眼成績。
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