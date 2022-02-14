快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／澳網前確診「信心球技盡失」 曾俊欣：奪冠意義重大

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
曾俊欣在班加羅爾奪下生涯第2座ATP挑戰賽冠軍。圖／曾育德提供
曾俊欣在班加羅爾奪下生涯第2座ATP挑戰賽冠軍。圖／曾育德提供

我國網球好手「夜市球王」曾俊欣昨晚在班加羅爾挑戰賽封王，迎接生涯第2座ATP挑戰賽男單冠軍，他賽後更透露曾確診新冠肺炎的消息，雖在澳網前解除隔離，但狀況不佳，這座冠軍對他意義重大。

今年獲得會內外卡前進澳網的曾俊欣透露，去年11月和新教練開始合作，經過幾周訓練，12月在馬亞挑戰賽第2站拿下冠軍，當時技術和信心處於高峰，也期待澳網有好表現，「在抵達澳洲的第五天，我參加了一個ATP 250的巡迴賽，賽前按規定需要做檢測，我被檢測出確診，於是錯過這個比賽。」

曾俊欣表示，雖在澳網前一天解除隔離，但自己狀況並不好，「前一段時間好不容易建立的信心球技消失了。」澳網會內賽第一輪落敗後，他努力將隔離期間受到的影響到最低，班加羅爾的冠軍對他意義重大，「我想把時間盡可能縮短，雖然發球還未找回來，但我在正確的路上。」

曾俊欣去年就已接種新冠肺炎疫苗，雖仍確診但重回球場迎接挑戰賽金盃，奪冠後本周排名預計將到生涯新高的158名，他也感謝網球協會理事長廖裕輝、體育署、台塑企業暨王詹樣公益信託、中華航空、台灣創富、福添福社會福利基金會、互動國際數位等的支持，期待繼續打出亮眼成績。

曾俊欣（左二）在班加羅爾奪下生涯第2座ATP挑戰賽冠軍。圖／曾育德提供
曾俊欣（左二）在班加羅爾奪下生涯第2座ATP挑戰賽冠軍。圖／曾育德提供

澳網 曾俊欣

延伸閱讀

網球／直落二攻破對手雪恥 夜市球王曾俊欣奪生涯挑戰賽第二冠

網球／班加羅爾挑戰賽上演逆轉秀 曾俊欣再闖決賽

澳網／大滿貫初體驗 曾俊欣看到缺點

網球／曾俊欣排名暴衝新高188 有望爭「台灣一哥」

相關新聞

冬奧／俄花滑新星藥檢爭議獲准出賽 IOC：奪牌無頒獎典禮

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）若在明天的個人項目...

超級盃／冠軍、兒子同日報到 公羊接球員喊「3喜臨門」

洛杉磯公羊隊今天喜迎隊史第2座超級盃冠軍，接球員傑佛森（Van Jefferson）無緣參與賽後慶祝，因為他還有另一項大...

超級盃／率先達陣卻膝蓋受傷離場 公羊小貝克漢奪冠淚崩

從紐約天之驕子，到眾人訕笑的對象，小貝克漢重新證明自己，含淚獲得超級盃冠軍。

超級盃／大學一度等不到獎學金 庫普翻身MVP無怨

洛杉磯公羊隊今天逆轉擊敗辛辛那提猛虎隊，以23：20奪取超級盃冠軍，接球員庫普（Cooper Kupp）在球隊攻勢斷電之...

超級盃／公羊2度奪冠 庫普2次關鍵接球達陣獲MVP

NFL公羊今天靠庫普（Cooper Kupp）兩次關鍵接球達陣，取得超前分，終場以23比20擊敗孟加拉虎，隊史第2度贏得...

NFL／聯盟被控種族主義 拜登：聘雇教頭需更多元化

美國總統拜登今天表示，職業美式足球聯盟NFL受到種族主義指控後，在改善並促進教頭聘雇多元化方面，必須達到一個「合理標準」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。