網球／澳網前確診「信心球技盡失」 曾俊欣：奪冠意義重大

我國網球好手「夜市球王」曾俊欣昨晚在班加羅爾挑戰賽封王，迎接生涯第2座ATP挑戰賽男單冠軍，他賽後更透露曾確診新冠肺炎的消息，雖在澳網前解除隔離，但狀況不佳，這座冠軍對他意義重大。

今年獲得會內外卡前進澳網的曾俊欣透露，去年11月和新教練開始合作，經過幾周訓練，12月在馬亞挑戰賽第2站拿下冠軍，當時技術和信心處於高峰，也期待澳網有好表現，「在抵達澳洲的第五天，我參加了一個ATP 250的巡迴賽，賽前按規定需要做檢測，我被檢測出確診，於是錯過這個比賽。」

曾俊欣表示，雖在澳網前一天解除隔離，但自己狀況並不好，「前一段時間好不容易建立的信心球技消失了。」澳網會內賽第一輪落敗後，他努力將隔離期間受到的影響到最低，班加羅爾的冠軍對他意義重大，「我想把時間盡可能縮短，雖然發球還未找回來，但我在正確的路上。」