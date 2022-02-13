網球／直落二攻破對手雪恥 夜市球王曾俊欣奪生涯挑戰賽第二冠

網球男單「台灣一哥」曾俊欣，於今天在印度班加羅爾挑戰賽決賽以6：4、7：5直落二，打敗克羅埃西亞戈佐(Borna Gojo)，贏得生涯第二座ATP挑戰賽冠軍，這使得下周他的世界排名大躍進，預計來到158名個人新高。

目前世界排名190的「夜市球王」曾俊欣，於昨天逆轉獲勝闖進決賽後，今天面對世界排名288的戈佐，對手排名雖落後給他，卻曾在去年7月哈薩克的努爾蘇丹挑戰賽交手，當時曾俊欣直落二吞下敗仗。今天首盤交手他以6：4拿下，但在第二盤遭對手兩破發球局，然而他穩住陣腳，在落後情勢下連追五局取勝，上演王子復仇記，並成就他奪下第二座挑戰賽冠軍，保持挑戰賽跨季10連勝的成績。

現年20歲的曾俊欣於去年12月葡萄牙舉行的馬雅挑戰賽，他先在首站拿下亞軍、第2站奪冠，並且因此取得澳網外卡資格，讓他第一次有了大滿貫會內賽的體驗，如今經驗更加成熟，在排名超越莊吉生後，他現在成為台灣男單在世界排名最高的選手，仍有繼續挺進的機會。

Little known facts about Bengaluru Open ATP Challenger finalist Chun-hsin Tseng!

Tseng who is one of the youngest competitors here had won the Junior Wimbledon and French Open and ended up World No.1 Junior, all in 2018. Instead of attending the ITF World Champions Dinner, pic.twitter.com/aDbsmAjyS4 — Bengaluru Tennis Open (@BlrTennisOpen) February 13, 2022

班加羅爾網賽封王 曾俊欣奪ATP挑戰賽第2冠

台灣網球好手曾俊欣今天在印度班加羅爾挑戰賽次盤面對對手頑強抵抗，及時穩住陣腳，最終以6比4、7比5擊敗克羅埃西亞選手高約，收下生涯第2座ATP挑戰賽男單冠軍。

現年20歲的曾俊欣、目前世界排名第190，去年12月馬亞網球挑戰賽第2站，喜迎首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍，並獲得澳網外卡門票，可惜在大滿貫男單會內賽首戰未能突圍，男單首輪止步。

曾俊欣在澳網賽事告一段落後，轉戰印度，這次征戰ATP挑戰賽班加羅爾（Bengaluru）賽事，一路過關斬將、晉級決賽，連續3場挑戰賽都躋身冠軍賽行列，前2次收獲1冠、1亞，今天繼續挑戰金盃。

身高175公分的曾俊欣冠軍賽對手為身高196公分、世界排名第288名克羅埃西亞選手高約（BornaGojo），雙方曾在去年7月哈薩克的努爾蘇丹挑戰賽碰頭，曾俊欣以直落二落敗，這次再度交手，曾俊欣要報一箭之仇。

雙方歷經開賽互保發球局，曾俊欣第5局率先破發得手，首盤以6比4先下一城。

曾俊欣乘勝追擊，次盤先攻破對手發球局，對手隨後展開反擊，兩度破發成功，曾俊欣在陷入2比5落後情況下，展現韌性，並在盤末還以顏色、連拿5局，最終以7比5勝出，拿下冠軍。

曾俊欣收下生涯第2座ATP挑戰賽男單金盃後，待最新一次世界排名公布後，排名可望締造生涯新高，有機會擠下莊吉生，成為新台灣一哥。(中央社)