網球／直落二攻破對手雪恥 夜市球王曾俊欣奪生涯挑戰賽第二冠

網球男單「台灣一哥」曾俊欣,於今天在印度班加羅爾挑戰賽決賽以6:4、7:5直落二,打敗克羅埃西亞戈佐(Borna Gojo),贏得生涯第二座ATP挑戰賽冠軍,這使得下周他的世界排名大躍進,預計來到158名個人新高。

目前世界排名190的「夜市球王」曾俊欣,於昨天逆轉獲勝闖進決賽後,今天面對世界排名288的戈佐,對手排名雖落後給他,卻曾在去年7月哈薩克的努爾蘇丹挑戰賽交手,當時曾俊欣直落二吞下敗仗。今天首盤交手他以6:4拿下,但在第二盤遭對手兩破發球局,然而他穩住陣腳,在落後情勢下連追五局取勝,上演王子復仇記,並成就他奪下第二座挑戰賽冠軍,保持挑戰賽跨季10連勝的成績。

現年20歲的曾俊欣於去年12月葡萄牙舉行的馬雅挑戰賽,他先在首站拿下亞軍、第2站奪冠,並且因此取得澳網外卡資格,讓他第一次有了大滿貫會內賽的體驗,如今經驗更加成熟,在排名超越莊吉生後,他現在成為台灣男單在世界排名最高的選手,仍有繼續挺進的機會。

Little known facts about Bengaluru Open ATP Challenger finalist Chun-hsin Tseng!

Tseng who is one of the youngest competitors here had won the Junior Wimbledon and French Open and ended up World No.1 Junior, all in 2018. Instead of attending the ITF World Champions Dinner, pic.twitter.com/aDbsmAjyS4