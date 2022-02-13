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羽球／1500台無人機打造「空中主燈」 戴資穎：太壯觀了

中央社 / 高雄13日電
2022台灣燈會以1500台無人機創造出「空中主燈」，由無人機幻化出許多圖騰，還有羽球好手戴資穎擊球英姿，吸引數萬人駐足欣賞。合成圖／記者劉學聖、余承翰攝影
2022台灣燈會以1500台無人機創造出「空中主燈」，由無人機幻化出許多圖騰，還有羽球好手戴資穎擊球英姿，吸引數萬人駐足欣賞。合成圖／記者劉學聖、余承翰攝影

2022台灣燈會以1500台無人機創造出「空中主燈」，由無人機幻化出許多圖騰，還有羽球好手戴資穎擊球英姿，吸引數萬人駐足欣賞，連戴資穎本人也到場參觀，直呼場面「太壯觀了！」

2022台灣燈會在高雄，市府推出「聚光台灣，虎星高照」無人機展演，以1500台大型無人機進行藝術展演，9日晚間在愛河灣首演試飛，接著11日、12日、18日、19日晚上9時45分均有演出。

無人機幻化成許多圖騰，有逾40層樓高的巨大地球在海面上緩緩旋轉，還有擔任台灣燈會防疫大使的戴資穎奮力擊球等影像，每場演出均吸引數萬人參觀。

連戴資穎也到現場觀賞無人機演出，昨天還在臉書發文直呼場面「實在太壯觀了！」呼籲民眾一定要到現場看。

高雄市長陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會表示，不只有無人機演出，今年燈會的燈區遼闊，衛武營燈區作品也非常有趣，希望大家放鬆心情到燈區欣賞，但盡量搭台鐵、捷運等大眾運具前來。

陳其邁並呼籲民眾逛燈區盡量保持社交距離，戴口罩、勤洗手，現場也會有人流監測，當場區太過人潮擁擠，將採分流措施分散人潮。陳其邁還說，如果想恢復正常生活，就要盡快施打第3劑疫苗，這是防疫和日常生活取得平衡的重要決勝點。

台灣燈會 陳其邁 戴資穎 羽球

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