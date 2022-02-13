超級盃／剩一天！公羊猛虎大對決 門票平均破萬美元

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】美式足球的年度最受矚目之戰，超級盃即將在14日早上7點半打響！第56屆超級盃將在洛杉磯公羊的主場SoFi體育場開踢，這也是連續兩年超級盃隊伍在家作戰。攻守兩端擁有不少明星的洛杉磯公羊盼能取得在洛杉磯的首冠，而孟加拉虎更像是季後賽黑馬，靠著年輕四分衛巴羅率領的新秀們連爆冷門，本屆超級盃平均票價飆破萬美元的天價。

超級盃LVI

第56屆超級盃（Super Bowl LVI）將於台灣時間14日早上7點半，在洛杉磯公羊的主場SoFi體育場開戰，由公羊迎戰來訪的辛辛那提孟加拉虎，算上去年由布雷迪領軍的海盜也是坐鎮主場，連續兩年超級盃有球隊在主場出賽。

根據《競技報》報導，這場比賽的勝利對雙方來說都很重要，公羊雖然在1999年拿過隊史唯一的超級盃，但當時他們是以聖路易公羊的身份，在搬回洛杉磯後，這是4年內第二度殺到超級盃，目標自然是抱走在洛杉磯的首冠。孟加拉虎更是12支從未贏過超級盃的隊伍之一，今年他們希望把數字改寫為11。

帳面實力較優的公羊

這場羊虎大戰雖然也是狀元四分衛對決，但公羊無疑在陣容上更佔優勢，特別是在防線部分，公羊的一線防守被媒體封為最恐怖的五人組，領軍的是7屆全明星、防守能力全面的唐納德，身側有年輕的防守端鋒羅賓森和蓋因斯，還有2名強悍的外線衛，3屆全明星的米勒以及擒殺機器佛洛伊德，另外絆鋒戴伊也將歸隊。搭配領著天價薪水的明星角衛拉姆西，公羊隊的防線明顯在不同檔次。

而且其進攻能力也不差，主帥麥可維是才華洋溢的進攻大師，換來了雄獅中流砥柱史塔佛，在公羊的第一年就繳出完美佳績，他領導的空戰很具水準，最佳拍檔是今年刷新賽季最多接球數、最多接球碼數、最多接球達陣的外接手卡普，另一側還有今年交易來的頂級外接小貝克漢，孟加拉虎的角衛艾波可能會疲於奔命、來應對這兩名聯盟頂級的空戰好手。

年輕的孟加拉虎

作為黑馬的孟加拉虎不斷爆出冷門勝出，仰賴的就是這群年輕希望的潛力，2020年狀元巴羅領軍的新血，讓孟加拉虎球迷終於看到奪冠的曙光，孟加拉虎的地面進攻有著明顯缺陷，就看空戰能否打出Big Play，頭號外接手雀斯是21年選秀的一年級生，他與巴羅在大學時代就是老搭檔，能否突破公羊頂級角衛的防守，會決定孟加拉虎能走到哪。

賽場之外，據《雅虎新聞》報導，超級盃平均門票又突破新高，今年每張平均破萬美元，已經比去年多了一倍，事實上票價暴漲就是在這十年內，一直到2008年才正式突破平均千美元，但高額的廣告費與破億的收視數，讓超級盃相關的價位都高居不下。

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