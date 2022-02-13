足球／球王比利新秀卡3700萬售出 「足球卡中的聖杯」
巴西足球傳奇比利（Pele）已退役超過40年，但他依舊享有「球王」名號，看看他的球員卡價格就知道，近日《1958 Alifabologet #635》比利新秀卡，拍出高達133萬美元（約新台幣3711萬元）價格，寫下足球卡的歷史新紀錄，成為卡牌中的「ACE」。
據美國媒體《ESPN》報導，《1958 Alifabologet #635》的比利新秀卡上周在收藏品投資交易平台《Rally Rd.》上以133萬美元天價成交，躍居史上價格最高的足球球員卡。而去年11月，拍賣網站《Goldin Auctions》也曾以90萬美元（約新台幣2511萬元）出售了另一張相同的卡片。
1958年的比利剛滿17歲，那是他第一次參加世界盃，他後來在該年的世界盃個人狂進5球，被當時的足壇認為是巴西「神童」代表，或許正因為如此，他的球員卡才會擁有如此高的價值。鑑定公司《PSA》則指出，同一個品項的卡片有可能獲得不同的評價，經團隊鑑定，這張比利新秀卡僅6張獲得9分評價（滿分10分），而9分也是該卡目前所能獲得的最高評分。
《Rally Rd.》的聯合創辦人彼得羅佐（Rob Petrozzo）表示，該卡於1958年世界盃期間發行，是確確實實的比利新秀卡，而且同品項中已經沒有其他張評分更高的卡，「它（卡片）就像足球卡中的聖杯。」聖杯在塔羅牌世界中，某種程度上代表著「ACE」的意思。
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