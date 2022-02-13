羽球／瞄準亞運奪牌 「麟洋配」年後首戰選全國團體賽

去年在奧運奪下羽球男雙金牌，「麟洋配」王齊麟及李洋今年目標放眼杭州亞運奪牌，不過考量疫情、備戰進度，放棄參加全英、德國公開賽，從4月全國團體賽開始回到賽場。

今年亞運在9月10日開始舉辦，王齊麟及李洋的男雙組合被寄予厚望，王齊麟表示，希望能有好成績，但也不要給自己太大壓力，壓力太大表現反而不如預期。

李洋認為兩人的搭配雖然有一定默契，不過比賽穩定性還是不如「世界球后」戴資穎，「先專注在每一場打好，不要設定太高，檢討好每一場的失誤、慢慢成長，這才是我們要注意的地方。」

放了一個年假，王齊麟及李洋在2月7日回到國訓中心開始備戰，由於全英、德國兩項賽事距離太近，也擔心出入境隔離、疫情等等因素，因此兩人先瞄準4月的羽球全國團體賽，接下來再從湯優盃、世錦賽等國際賽事，一路打到亞運。

王齊麟說：「亞運還是最大目標，希望可以奪牌，世錦賽也希望，但最終的目標還是放在亞運。」考量到去年奧運結束後體能、狀態下滑，後續出國比賽成績不佳，一直到年底狀況都沒拉上來，今年他們不想重蹈覆徹，要把所有訓練都完成再出國。