羽球／麟洋配當清晨盃宣傳大使 李洋自曝：17歲才奪冠

奧運金牌「麟洋配」王齊麟及李洋成為「第50屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球賽」宣傳大使，兩人都是國小就曾跟著爸媽一起參賽，如今變成看板人物，王齊麟坦言：「很奇特的感覺。」

「清晨盃」由全民羽球發展協會舉辦，自1972年起，成為國內每年一次的最大型的羽球業餘比賽，從第一屆100多人到如今已是近4000人參賽的盛事，只有去年因疫情首次中斷，但今年第50屆賽事也邀來重量級的羽球好手擔任宣傳大使。

第50屆清晨盃將在今年4月4日至4月7日於台北體育館舉行，今天也由全民羽協理事長吳宜倫及宣傳大使王齊麟及李洋一起進行啟動儀式。

吳宜倫表示，去年賽事雖然中斷，但是也透過羽球好手在奧運的表現，讓世界看到台灣，感謝麟洋配及教練陳宏麟的努力，希望藉由奧運金牌的參與，讓更多家庭和更多民眾一起加入打羽球的行列。

王齊麟表示，第一次參加清晨盃是與媽媽搭配，那時候還站在前排，「這個比賽陪著我一起長大，沒有想到現在能夠擔任大使，很奇特的感覺」。

李洋對清晨盃印象也很深刻，因為他從小學開始打，一直到17歲才拿下這項賽事的冠軍，他表示：「清晨盃是很知名的比賽，打球一路以來跌跌撞撞，最近成績不錯，能夠有這樣的機會推廣羽毛球，是很榮幸的事情。」