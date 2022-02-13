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桌球／13歲小將郭冠宏再譜驚奇 4個月內4度選上國手

中央社 / 台北13日電
郭冠宏近4個月內第4度選上桌球國手。 圖／桌協提供
郭冠宏近4個月內第4度選上桌球國手。 圖／桌協提供

近來頻頻越級打怪的台南13歲桌球小將郭冠宏，昨天在111年度19歲青少年桌球國手選拔賽男子第2次賽，再次連闖6關摘下國手資格，這也是他近4個月內第4度選上國手。

今年1月以國中1年級、13歲又2個月的年紀，打破江宏傑林昀儒紀綠，成為台灣桌壇史上最幼齒成人國手的郭冠宏，早早就立定志向要參加奧運，在他身上似乎也看不到年輕小將的生澀，昨天他又再次在19歲青少年桌球選拔賽脫穎而出。

這也是郭冠宏在近4個月內，第4度在國手選拔賽出線，累計他至今已先後取得13、15、19青少年與成人國手身分。

事實上郭冠宏在1月締造台灣史上最年輕國手紀錄後，聲名大噪引來各界關注，這次選拔賽也讓他有些壓力，教練黃聖盛也透露，郭冠宏比賽一緊張就吃不下東西，因此到最後兩場比賽，體力根本來不及恢復。

而同樣身為「台南幫」的台灣一姐鄭怡靜，也透露看過小學弟打球，認為郭冠宏的打法很先進，也直言這麼年輕就能取得所有國手資格，真的很不簡單。

鄭怡靜並羨慕地說：「台灣能有這麼年輕的男子好手出頭當然是好事，但也希望多出一些年輕的女子選手，讓我們出國比賽的整體實力可以再往上提升。」

桌球 鄭怡靜 林昀儒 江宏傑 郭冠宏

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