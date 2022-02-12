網球／班加羅爾挑戰賽上演逆轉秀 曾俊欣再闖決賽

台灣網球一哥曾俊欣，今天在印度班加羅爾挑戰賽4強上演逆轉秀，以7比5、6比4擊敗大會第6種子的法國球員夸克特、晉級決賽，這也是他連續第3場挑戰賽打進決賽。

世界排名190的曾俊欣，是目前排名最高的台灣男子職業網球選手，今天他在印度班加羅爾挑戰賽4強，克服首盤2比5落後演出逆轉秀，並以直落二挑落對手夸克特（Enzo Couacaud）晉級決賽。

曾俊欣今天開局遭遇亂流，開賽就被破發，最多以2比5落後，所幸他即時回神，不僅2度攻破對手發球局，甚至一口氣連追5局，反倒以7比5拿下。

次盤前4局雙方以2比2打平，第5局曾俊欣再次成功破發，隨後也保住自己發球局，局數也取得4比2領先，這也成了勝負分水嶺，最終曾俊欣以6比4擊敗對手，也取得決賽入場券。

曾俊欣晉級班加羅爾挑戰賽決賽後，也是他連續第3場挑戰賽打進壓軸冠軍賽，他在去年12月葡萄牙舉行的兩站馬雅挑戰賽，他先在首站拿下亞軍、第2站奪冠，值得一提的是，當時馬雅挑戰賽都是室內紅土賽。

曾俊欣明天決賽對手，將是世界排名288的克羅埃西亞球員戈佐（Borna Gojo），雙方過去曾在去年7月哈薩克的努爾蘇丹挑戰賽交手，當時曾俊欣以0比2落敗，這次雙方在班加羅爾決賽碰頭，曾俊欣有機會報之前落敗的一箭之仇。