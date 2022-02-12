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高球／李旻月底隻身展開新賽季 學習自理、放眼首冠

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
旅美高球好手李旻（中）將在2月底前往新加坡展開LPGA新賽季。記者劉肇育／攝影
旅美高球好手李旻（中）將在2月底前往新加坡展開LPGA新賽季。記者劉肇育／攝影

我國旅美高球好手李旻，將在27日前往新加坡備戰LPGA新賽季個人首戰，在今天出席高爾夫球袋品牌的應援活動時，她也透露過去幾個賽季都會相隨的母親今年將不會再跟著她出國，將首度隻身參加今年30場的賽事。

國中一年級開始接觸高球，並在17歲就轉職業的李旻，去年6月她一度有機會在美迪惠爾錦標賽挑戰LPGA生涯首冠，不過最終以第2名成績作收，不過8月時她也一圓奧運夢，與徐薇淩一同登上東京奧運舞台。

而旅美的第8個賽季，李旻也將從3月在新加坡舉行的滙豐女子世界錦標賽出發，在今天出席高爾夫球袋品牌VESSEL為她舉辦的快樂出航、榮耀啟程記者會時，她也談到了對於新賽季的期許與目標，「我27日就會前往新加坡，接下來轉去泰國後就前往美國，今年預計會參加30場比賽，可能要到10月以後才回來，目標當然還是希望能先贏一座冠軍，畢竟現在在比較穩定的位置，之後再慢慢往上爬。」

李旻透露，過去幾個賽季母親都會跟隨她出國並為她打點生活瑣事，不過今年她將隻身備戰LPGA賽季，「雖然多少有一點不安，過去幾年她都是我的心靈支柱，但也到我該自己處理所有事情的時候了，畢竟媽媽也好幾年沒有在家過年了。」

對於今年我國也將有侯羽桑、侯羽薔及彭婕等新秀加入LPGA行列，李旻也直言很期待，「現在我可以多找幾個人來當室友了，大家也可以一起分享球場的事情，這感覺應該很不錯。」

李旻 高爾夫 LPGA

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