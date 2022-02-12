女足拚世界盃／受訓慘被檢舉群聚 流浪缺經費全靠熱血魂

台灣女子足球國家代表隊在世界盃資格賽拚進八強，回首訓練過程，遭逢日薪僅500元、流動廁所更衣、沒天然草皮掌握球感，以及缺場地四處轉訓、卻遭檢舉疫情群聚等窘境，宛如吉普賽流浪隊，全靠滿腔足球熱血魂撐過來。

台灣女足決定組訓參賽世界盃資格賽，起因於前6名可取得世界盃門票，由於排名亞洲第一的北韓未參賽，中華民國足球協會認為，台灣女足在亞洲排名第8，這次有機會拿下世界盃門票；不過，首個難題是找到隊員。

台灣女足運動有許多社會球隊，此次國家代表隊裡就有不少隊員來自社會球隊。由於社會球隊薪資僅能月領新台幣2萬元，許多女足球員多在各級學校有專任、兼任教職，為顧及生計與職涯未來性，這次至少有5名成熟主力球員婉拒徵召成為國手。

好不容易徵召到球員，下個難關是集訓收入。女足代表隊組訓初期是2021年3月，國家運動訓練中心認定，此團隊項目不會持續在中心集訓，只願提供每人每天500元集訓零用金；為國爭光卻連每月最低薪資標準也達不到，實難留人。

這次女足領隊、中華民國足球協會副秘書長焦佳弘接受中央社記者電話專訪時說，在民進黨立委劉世芳等人極力奔走下，爭取到社會球員可以比照個人項目、最多可月領4.5萬元，學生球員1.5萬元，最終讓整支球隊的人員組成得以安定、專心訓練。

女足國家隊組成後，接下來是場地。台灣的合格足球比賽場地，僅有台北田徑場與高雄世運主場館，但因為整修與檔期等因素，加上欠缺專用國家足球訓練中心的狀況下，女足隊只好啟動「環台灣西部之旅」行動。

訓練地點北起桃園、再轉至台中、嘉義、台南、高雄等縣市，甫熟悉場地、找到球感，卻又要再轉移球場移訓成為家常便飯，整團隊職員單是吃住與管理都是很大問題；除了組訓變成「巡迴表演賽」，台灣也是此次參與女足亞洲盃12國裡，唯一沒有國家足球訓練中心的國家。

民進黨立委劉世芳（右2）從2021年女足國家代表隊的球員零用金、訓練場地爭取等，幾乎是無役不與的替這支球隊爭取各項支援，也是足協副秘書長焦佳弘（右1）口中幕後最大推手。圖為劉世芳與焦佳弘等人勘查訓練場地。 （劉世芳辦公室提供）中央社

另一嚴重問題是「草皮」。焦佳弘說，亞洲盃是在天然草皮比賽，但台灣能找到的訓練場地都是人工草皮，導致足球的滾動速度、彈跳等狀態都不一樣，也讓球員練習起來更加艱辛。

逐水草而訓、已夠坎坷，新挑戰是去年5月台灣疫情惡化，所有學校全都不出借場地，國訓中心則在籌辦奧運，也無多餘場地可外借，最後在中央疫情指揮中心與體育署專案處理，加上台中市政府大力協助下，總算在台中太原足球場找到練習場地。

無奈的是，疫情下的組訓，竟不斷遭到民眾檢舉違反防疫規定群聚運動，甚至有鄉民直接在PTT發文指責，讓滿腔熱血、好不容度過重重難關的女足訓練再受打擊。

為了安定練習場地附近居民的心，焦佳弘回憶說，他自己先上網逐一回覆外界質疑，強調所有訓練都經過中央疫情指揮中心與體育署專案核准；足協則製作大型布條，懸掛在訓練基地外圍，才讓「疫情下群聚運動」的批評聲浪消退。

此外，在台灣東京奧運代表團紛紛出賽後，女足國家代表隊總算能進駐國訓中心訓練，卻又爆出國訓中心不借廁所、只能在流動廁所更衣等爭議，最後是立委的協調下，爭議才順利落幕。

回首女足代表隊這段坎坷集訓過程，此刻正在防疫旅館隔離的焦佳弘感觸地說，選手們都很願意替國家爭光，但長期組訓對球員的個人生活與職涯規劃，都是很大的顧忌與門檻；他特別感謝劉世芳、林奕華、周春米與賴品妤等朝野立委，能夠替這些為國爭光的球員爭取合理的待遇與生活津貼。