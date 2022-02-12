女足拚世界盃／國腳印度邊踢球邊抗疫 拚命精神感動全台

台灣女足代表隊8日搭乘華航專機從印度孟買返抵台灣，足協最初的返台規劃安排指揮官最後走，由身兼領隊的足協副秘書長焦佳弘留守陪伴7名確診隊員，痊癒一個、送一個，領隊再跟最後一名隊員返台。

台灣女足國家隊一路征戰，為了赴印度參賽，女足隊職員早在1月12日晚間就搭機出發，1月20日0：4敗給中國，1月23日因對手印度確診球員太多而取消比賽，1月26日5：0打敗伊朗。

當台灣民眾1月30日晚間，驚訝於女足竟可跟菲律賓在八強賽踢成平手、又惋惜在PK賽落敗之時，女足隊28日已傳出有隊職員確診；中華民國足球協會副秘書長焦佳弘接受中央社記者電話專訪時透露，28日後更連續3天各有2名主力球員確診，單是確診主力球員就達7人之多，而整個女足隊職員團隊也才38人。

台灣女足隊願冒疫情風險遠赴印度孟買拚戰，主因是機會難得。當初決定組訓參賽起於台灣女足在亞洲排名第8，此次亞洲盃前6名可取得世界盃門票，由於排名亞洲第一的北韓未參賽，中華民國足球協會認為，這次有機會拿下世界盃門票。

最早，足協原欲爭取主辦2022女足亞洲盃，但因台灣僅有台北田徑場、高雄世運主場館2場地，與規定至少要3個場地不符而落敗。

2021年9月，足協繼續爭取主辦亞洲盃資格賽，又因台灣防疫規定嚴格，主辦權最後遭取消；台灣女足只能出發前往巴林參賽，當時的對手之一寮國隊裡就有多名球員確診，比賽過程讓女足隊員們連大口呼吸都膽戰心驚。

台灣女子足球國家代表隊，從組成、集訓到參賽，過程就像是灰姑娘般超坎坷。集訓期間不斷遭檢舉違反防疫規定群聚運動，甚至有鄉民在PTT發文指責，足協只好製作大型布條，懸掛在訓練基地外釋疑。 （足協提供）中央社

由於國外疫情險峻，焦佳弘指出，在取得亞洲盃參賽資格後，足協極力爭取除球員、教練團外，體育署能夠再補助2名隊醫、3名防護員、1名營養師、1名心理師及9名隊職員，共16人。

然而，體育署原僅能提供8個名額，最後是民進黨立委賴品妤等跨黨派立委爭取下，直至出發前夕才給足名額，但也來不及找到另外願意隨團的隊醫與心理師，最終還空留了兩名缺額。

面對7名主力球員確診，後續賽事怎麼辦？答案是「先守門、再出戰」。焦佳弘回憶指出，當時決定除了預防性停止訓練外，唯一的隊醫立即和台北榮總感染科主任視訊、諮詢後續防疫措施，人員移動重新作調整，像是高風險人員都停止出隊。

至於出賽名單，焦佳弘說，只能硬著頭皮派出年輕新秀、於2月4日對戰泰國，未料卻出奇制勝以3：0拿下勝利；儘管下一場對越南未能獲勝，無法取得世界盃門票，但「真的完全是靠學妹們頂上來」，才能踢完這兩場賽事。

克服難關出國比賽，回家才是最殘酷考驗。鑑於確診隊員無法拿著核酸（PCR）檢測「陽性」登機，足協最初的返台規劃是留下焦佳弘在孟買，陪著7名確診隊員接受治療，「痊癒一個、我就送一個到機場」，直到最後一名痊癒，兩人再一起搭機返回台灣。

但女足隊員為國拚出好成績，引起平常不注意足球賽事的台灣輿論難得關注。春節期間，足協紀律委員石明謹透過臉書呼籲「專機接女足回台灣」，加上包括民進黨立委周春米在內的多名立委積極奔走，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌迅速拍板，決定派專機接回女足全體隊職員。

女足灰姑娘搖身變成公主，焦佳弘笑著坦言，教育部長潘文忠在電話裡只告知他，「會有專機、不用擔心」，至於為何突然冒出專機，自己當時真的不知道；但他也認為，參照這次參賽其他國家隊編配，後勤編制20至25人是常態，台灣卻僅有15人、少了許多。