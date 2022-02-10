網球／把握疫情期間進修 詹詠然成功取得博士候選人資格
自去年美網女單資格賽出局後，便神隱多時的網球女將詹詠然，於今天在臉書曬出國立體育大學博士候選人資格證明，並感謝教授們指導，將以博士候選人新身分持續進修。
開啟斜槓人生的詹詠然，除了出書分享生涯網壇經歷與生活外，也在疫情把握時間攻讀國體大碩士班。日前在臉書也興奮PO出拿到博士候選人證明，並回憶當時考取證照的狀況，「考完當天手因為寫太多字，手痛到隔天還很擔心沒有考過。腦海甚至空浮現能不能在考試中申請Medical time out 治療三分鐘，覺得自己很鬧!」文末她也感謝教授們耐心指導，並感激他們願意提供機會給這位半工半讀的學生。
詹詠然今年缺席澳網比賽，目前世界女雙排名62，搭檔妹妹詹皓晴則是排名60。
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