網球／印地安泉能出賽？選手名單約克維奇領銜

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）因未接種新冠肺炎疫苗，上月無緣澳網衛冕，不過他的名字出現在印地安泉名人賽參賽名單，疫苗施打狀況可能再讓球王成為焦點。

小約上月就因為接種疫苗，遭澳洲取消簽證，儘管目前ATP和WTA都沒明定球員必須接種疫苗，但各國入境有各自規定，像印地安泉名人賽在美國加州舉行，美國美國疾病管制與預防中心（CDC）就規定，非美國公民若搭乘飛機入境，必須完全接種，且要出示新冠肺炎檢測陰性證明或是染疫但痊癒的文件，只有少數例外。

約克維奇是5度印地安泉名人賽冠軍，但2019年沒有參賽；他從去年11月馬德里的台維斯盃後就再沒出賽紀錄。

就小約目前的行事曆來看，他計畫參加月底的杜拜公開賽。

今年的印地安泉名人賽將於3月7到20日舉行，觀眾已經被要求，若要進場觀賽必須證明完全接種。

今天公布的印地安泉網賽出賽名單，上月澳網奪冠的澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都將登場，這也將是納達爾自2019年後再參賽。

包括澳網打進決賽的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），世界排名第3的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）和排名第4的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）名字也在參賽名單中。