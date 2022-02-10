網球／被列入印地安泉賽名單 約帥沒打疫苗能如期出戰？

澳網簽證爭議告一段落的約克維奇（Novak Djokovic），目前是否記取教訓、妥協施打疫苗仍無從而知，不過這也會影響他能否參加3月即將開打的印地安泉大師賽，畢竟官方規定，所有選手必須出示2劑接踵證明才能入境比賽。若約克維奇堅決拒打的話，將再次錯失挑戰紀錄的機會。

即將在3月10開打的印地安泉大師賽，日前公布出賽名單，包括剛稱霸澳網男單的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）以及希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等多名明星選手，其中因豁免疫苗引發一連串爭議的約克維奇也被列為其中，不過因拒打疫苗問題使他能否如期出賽依舊成謎。

雖然約克維奇被列入出賽名單中，但官網所釋出的宣傳照卻不見約帥蹤影，僅有納達爾、梅德維夫、「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）等的照片出示在官網封面上。可顯而知，主辦方對於約克維奇能否成功出賽也存有疑慮。

此外官網也鄭重聲明，所有參賽印地安泉大師賽的選手都必須出示接踵疫苗證明，並遵循美國入境規定。使得尚未公布施打疫苗的約克維奇，能否如願出戰接下來賽事打上一個問號。值得一提的是目前沒硬性要求參賽者接種疫苗的比賽僅有杜拜錦標賽，其餘像是4大滿貫和大部分ATP賽事，都因各國祭出嚴格的疫苗政策，讓想持續創下輝煌紀錄的約帥寸步難行。