足球／台中足球園區年底動工 可舉辦AFC以上等級賽事

教育部體育署補助台中市5億元打造的「台中市足球運動休閒園區」，昨天召開基本設計圖說會議決議修正後通過，希望在今年年底開工，並在114年底完工啟用。

為推動足球6年計畫及帶動區域足球運動發展，體育署於106年開始推動足球場地興建計畫，分別於「前瞻基礎建設計畫」第1期及第2期編列經費專案補助地方興整建足球場，迄今已補助宜蘭縣、高雄市、新竹縣及新北市等4縣市設置區域足球發展中心，目前除了高雄楠梓文中足球場及宜蘭運動公園複合式運動場等刻正施作中，其餘場地均已完工。

體育署補助台中市5億元打造的「台中市足球運動休閒園區」，坐落於南屯區益豐路三段及龍富九路交會處，規劃設置1座11人制天然草皮足球專用主競賽場（含6000席觀眾席、臨時觀眾席1200席、輪椅觀眾席54席）、1座11人制人工草皮練習場、2座5人制人工草皮足球場及其他附屬設施，並採用綠建築、智慧建築及通用設計，以符合乾淨節能的建築趨勢。

體育署昨天召開本案基本設計圖說審查會議，除邀集各專家學者進行審視，亦邀請中華民國足球協會及台灣女子足球員工會共同參與，針對本案施工工法、空間配置、動線規劃及使用需求等部分給予建議。並請台中市政府儘速推進工程進度，期於今年年底開工，114年底完工啟用。

「台中市足球運動休閒園區」將成為我國可舉辦亞洲足球聯盟（AFC）以上等級國際賽事需求的第1座足球園區，除推動足球運動風氣及帶動運動產業外，並可促進台灣足球運動發展、增加辦理國際足球賽事機會、提供國人欣賞精彩賽事，並成為民眾休閒運動的新亮點。