F1／強權紅牛新車發佈 甲骨文戰略贊助

一級方程式賽車F1強隊紅牛舉行新車發佈會，盼新技術為新科世界冠軍維斯塔潘如虎添翼。紅牛車隊10日凌晨舉行新車RB18發佈會，雖然在測試前還非完全體，但技術總監瓦奇表示，新賽季F1對空氣動力規則改動，賽車普遍會更快，團隊會盡力完善新車。另外，美商甲骨文也與紅牛達成戰略合作，除了贊助，其模擬系統能幫助紅牛節省成本、獲得更多分析數據。

紅牛新車RB18

F1休賽期依舊繁忙，每個賽季的車好與壞，都仰賴這段期間團隊的開發與研究，根據《Autosport》報導，F1新科世界冠軍維斯塔潘的車隊紅牛，10日凌晨便舉行新車RB18的發佈會，但由於表定在巴賽隆納的測試尚未開始，如同稍早前發佈的哈斯車隊，紅牛表示這次是公布樣貌而已，並非新賽季的完全體。

與會中，紅牛技術總監瓦奇表示，新賽季因為F1對空氣動力學的規則改動，賽車直線加速上會更快，機翼的下壓力讓賽車獲得地面效應，從而減少風阻，團隊也正把握時間進行完善，像是輪胎整體會更大，增強空動的效果，期盼能讓陣中的世界冠軍維斯塔潘更上層樓。

另外，紅牛也做好與日本動力單元供應商本田分手的準備，車隊自組動力單元部門（HRC）來接手本田的研究，替次世代的動力單元打好基礎，目標在2026年完成改良發動機內的燃燒室建構，同時本田還是按照協議，同意替新賽季的HRC提供零件。本次亮相的RB18概念圖中，引擎蓋的商標就從本田變成HRC。

甲骨文成戰略夥伴

此外，據《外媒》報導，紅牛更與全球第二軟體公司、美商甲骨文達成戰略合作，RB18的側箱也漆上甲骨文標誌，象徵著新科冠名贊助商入駐。

不僅是單純贊助，甲骨文的人工智能分析模型，能增加紅牛車隊的模擬次數，這在F1立下嚴格的支出限制後，大幅提高成本效益，畢竟車隊每次上路測試，支出都是天價。另外在上述發動機改良計畫中，甲骨文的智能分析模型也被認為是開發的關鍵助力。況且甲骨文還會針對紅牛粉絲提供客製化服務，推播粉絲有興趣的內容，紅牛本次拉上的冠名贊助商，達到的效益很可能超出於賽場之外。

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