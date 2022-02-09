網球／瑞度卡努美網奪冠效應 溫布頓提高女單票價
英國網球新星瑞度卡努（Emma Raducanu）去年在美網寫下灰姑娘奪冠的黑馬故事，連帶影響今年溫布頓的票價，女單決賽票價將和男單決賽相同，從200英鎊漲到240英鎊（約合台幣9057元），創下史上首次男、女單決賽相同票價紀錄。
瑞度卡努美網的亮眼成績是推動溫布頓票價相同的契機之一，大會首席執行官波頓（Sally Bolton）也提到，她非常專注在「兩性平等」；溫布頓的發言人則表示，票價改變的主要原因是取消傳統的周日休兵日。
除是史上首度男、女單決賽票價相同，溫布頓今年的決賽票價還會依位置區分，較高的位置約會便宜10英鎊，大會表示說：「我們已經意識到，是時候提供不同價格給中央和第一球場的不同座位了。」
男、女單打的4強賽的票價也將是相同的210英鎊，大會相信女單票價調漲不會影響票房。
瑞度卡努去年美網奪冠，最高峰時共吸引920萬名觀眾在電視前見證，今年她成終結地主「冠軍荒」的熱門人選，也被預期是帶動票房的重要球星。
今年溫布頓將在6月27日到7月10日舉行。
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