足球／恐同氛圍瀰漫巴西足壇 數字24成禁忌背號

足球風靡巴西，球衣隨處可見，通常印有傳奇球星背號，像是羅納度（Ronaldo）的9號與比利（Pele）的10號，但有個號碼是大家都不想碰觸的，那就是與恐同禁忌有關的24號。

關於24的禁忌可追溯至1892年，當時巴西第一家動物園的創辦人大亨德拉蒙（Joao Batista VianaDrummond）為了解決財務困難，想到一個有創意的辦法，那就是舉行稱為「動物遊戲」（o jogo dobicho）的抽獎活動。

來到里約熱內盧這座動物園的訪客都會收到一個小型動物飾品，德拉蒙的員工每天都會從25種動物中隨機挑出一種，拿到相同動物飾品的訪客可獲得獎金。

這個遊戲不久後爆紅，腦筋動得快的企業家也跟上潮流，用25種動物圖案印製像賓果遊戲的卡片販售，並提供中獎者不同獎金。

這種遊戲在3年後遭到禁止，但已成為巴西的習俗，到了今日仍是，主要是由與政治、嘉年華、音樂和足球等巴西最有搞頭行業掛鉤的幫派經營。

遊戲卡上的第24格是一隻鹿，而葡萄牙語的鹿與關於恐同的蔑稱同音，顯然是因為鹿被視為有陰柔氣息，有時候會發展同性關係。

這也是為什麼巴西的男性足球員害怕24這個數字。

LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）運動人士龔薩雷斯（Bernardo Gonzales）說，有些巴西男子甚至在挑選電影院座椅、租公寓時也會避開24這個數字，年滿24歲時會說是23加1歲。

龔薩雷斯告訴法新社：「足球員寧願選另一個數字，因為他們不希望有任何人質疑他們的男子氣概。」

LGBTQ維權團體彩虹（Arco-Iris）最近將佛朗明哥足球隊（Flamengo）告上法院，主因是佛朗明哥不讓參加上月聖保羅20歲以下足球賽的球隊出現24號。

檢方說，很難證明此舉具有「歧視動機」，因此擱置此案。

巴西弗魯米嫩塞聯邦大學（Fluminense FederalUniversity）社會學家蒙泰羅（Rodrigo Monteiro）說，「儘管有批評聲浪和社會運動，還是難以破除」24這個數字的禁忌。他說：「足球還是個非常陽剛的場域。」